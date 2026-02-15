"MM s-a înşelat" Transferul pe care Gigi Becali îl regretă, după Craiova - FCSB 1-0: "Nu eram în situaţia asta" - Antena Sport

Gigi Becali (67 de ani) a spus că regretă vânzarea lui Adrian Şut (26 de ani) la Al Ain, în schimbul a 1.5 milioane de euro. Becali declara, la momentul respectiv, că i-a dat mână liberă lui Mihai Stoica (60 de ani) în privinţa acelui transfer, să decidă cum consideră de cuviinţă.
Becali e nemulţumit de mijlocul terenului şi consideră că lucrurile ar fi stat altfel cu Adrian Şut acolo. L-a criticat pe Joao Paulo, fotbalistul adus de FCSB de la Oţelul. Totodată, Becali e nemulţumit că Ofri Arad, jucătorul adus de la Kairat Almaty, nu poate încă să evolueze pentru campioana României.
Gigi Becali regretă vânzarea lui Adrian Şut!
“Joao Paulo a jucat numai în spate. Dar nu ai ce face. Cu cine să joci? Cisotti e prea firav pentru centrul terenului. Nici nu a fost în formă.
MM s-a înșelat, am luat un mijlocaș care nu poate să joace, pe Arad. Aveam nevoie de el acum. Nu am știut că nu poate juca. Noi nu avem mijlocași centrali. Nu avem. Baba nu are nicio calitate. Joao Paulo are calitate, dar îi e frică să joace.
Acum regret că l-a vândut pe Șut, nu eram în situația asta cu el. Eu joc până la ultima secundă, nu diferența de puncte e problema, ci de jucători (n.r: între Craiova şi FCSB)”, a declarat Gigi Becali pentru primasport.ro.
Universitatea Craiova – FCSB 1-0
Echipa Universitatea Craiova a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia bucureşteană FCSB, în etapa a 27-a din Liga 1.
Minutul 2 a adus prima ocazie a craiovenilor, Etim trimiţând puţin pe lângă poartă. Roş-albaştrii au replicat prin şutul lui Bîrligea, care a şters trasversala în minutul 6. Un minut mai târziu Popescu a respins în corner şutul lui Lixandru. Cele două echipe au jucat într-un ritm bun primele douăzeci de minute, alternând atacurile. Al Hamlawi a deschis scorul în minutul 23, după ce palestinianul a primit de la Carlos Mora şi l-a driblat pe Graovac. David Matei a trimis în portarul Popa, în minutul 36, şi oltenii au intrat cu avantaj minim la cabine.
În minutul 54, David Matei a înscris pentru gazde, dar după patru minute de aşteptare pentru verificarea VAR, arbitrul Marian Barbu a decis să anuleze reuşita lui Matei, care se afla în ofsaid. Cisotti a trimis pe lângă poartă în minutul 65, iar şase minute mai târziu a ratat şi Bîrligea. Deşi au dominat aproape în totalitate repriza secundă, bucureştenii nu au reuşit să egaleze şi au cedat cu 0-1 în faţa liderului.
Cu acest succes, Universitatea Craiova face 53 de puncte şi se desprinde la patru puncte de Dinamo şi Rapid. FCSB tremură serios pentru calificarea în play-off, fiind abia a 10-a, cu 40 de puncte.
- Sorin Cârțu n-a putut urmări finalul de la Universitatea Craiova – FCSB: “Am și eu o vârstă, slăbesc puterile”
- Adrian Porumboiu îl face praf pe Meme Stoica: “Un paharnic flexibil ca un vârf de undiță”
- Darius Olaru şi-a găsit greu cuvintele după înfrângerea FCSB-ului: “E un moment greu”! Ce a spus despre play-off
- “Crezi vă fi ultima confruntare cu FCSB din acest sezon?”. Răspunsul dat de Tudor Băluță după victoria Craiovei
- Gigi Becali îi ia apărarea lui Radu Petrescu: “A împlinit dreptatea”