"MM s-a înşelat" Transferul pe care Gigi Becali îl regretă, după Craiova - FCSB 1-0: "Nu eram în situaţia asta" - Antena Sport

Gigi Becali (67 de ani) a spus că regretă vânzarea lui Adrian Şut (26 de ani) la Al Ain, în schimbul a 1.5 milioane de euro. Becali declara, la momentul respectiv, că i-a dat mână liberă lui Mihai Stoica (60 de ani) în privinţa acelui transfer, să decidă cum consideră de cuviinţă.

Becali e nemulţumit de mijlocul terenului şi consideră că lucrurile ar fi stat altfel cu Adrian Şut acolo. L-a criticat pe Joao Paulo, fotbalistul adus de FCSB de la Oţelul. Totodată, Becali e nemulţumit că Ofri Arad, jucătorul adus de la Kairat Almaty, nu poate încă să evolueze pentru campioana României.

Gigi Becali regretă vânzarea lui Adrian Şut!

“Joao Paulo a jucat numai în spate. Dar nu ai ce face. Cu cine să joci? Cisotti e prea firav pentru centrul terenului. Nici nu a fost în formă.

MM s-a înșelat, am luat un mijlocaș care nu poate să joace, pe Arad. Aveam nevoie de el acum. Nu am știut că nu poate juca. Noi nu avem mijlocași centrali. Nu avem. Baba nu are nicio calitate. Joao Paulo are calitate, dar îi e frică să joace.

Acum regret că l-a vândut pe Șut, nu eram în situația asta cu el. Eu joc până la ultima secundă, nu diferența de puncte e problema, ci de jucători (n.r: între Craiova şi FCSB)”, a declarat Gigi Becali pentru primasport.ro.