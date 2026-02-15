Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"MM s-a înşelat" Transferul pe care Gigi Becali îl regretă, după Craiova - FCSB 1-0: "Nu eram în situaţia asta" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | “MM s-a înşelat” Transferul pe care Gigi Becali îl regretă, după Craiova – FCSB 1-0: “Nu eram în situaţia asta”

“MM s-a înşelat” Transferul pe care Gigi Becali îl regretă, după Craiova – FCSB 1-0: “Nu eram în situaţia asta”

Bogdan Stănescu Publicat: 15 februarie 2026, 23:43

Comentarii
MM s-a înşelat Transferul pe care Gigi Becali îl regretă, după Craiova – FCSB 1-0: Nu eram în situaţia asta

Gigi Becali, în timpul unei conferinţe de presă / Profimedia Images

Gigi Becali (67 de ani) a spus că regretă vânzarea lui Adrian Şut (26 de ani) la Al Ain, în schimbul a 1.5 milioane de euro. Becali declara, la momentul respectiv, că i-a dat mână liberă lui Mihai Stoica (60 de ani) în privinţa acelui transfer, să decidă cum consideră de cuviinţă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Becali e nemulţumit de mijlocul terenului şi consideră că lucrurile ar fi stat altfel cu Adrian Şut acolo. L-a criticat pe Joao Paulo, fotbalistul adus de FCSB de la Oţelul. Totodată, Becali e nemulţumit că Ofri Arad, jucătorul adus de la Kairat Almaty, nu poate încă să evolueze pentru campioana României.

Gigi Becali regretă vânzarea lui Adrian Şut!

“Joao Paulo a jucat numai în spate. Dar nu ai ce face. Cu cine să joci? Cisotti e prea firav pentru centrul terenului. Nici nu a fost în formă.

MM s-a înșelat, am luat un mijlocaș care nu poate să joace, pe Arad. Aveam nevoie de el acum. Nu am știut că nu poate juca. Noi nu avem mijlocași centrali. Nu avem. Baba nu are nicio calitate. Joao Paulo are calitate, dar îi e frică să joace.

Acum regret că l-a vândut pe Șut, nu eram în situația asta cu el. Eu joc până la ultima secundă, nu diferența de puncte e problema, ci de jucători (n.r: între Craiova şi FCSB)”, a declarat Gigi Becali pentru primasport.ro.

Reclamă
Reclamă

Universitatea Craiova – FCSB 1-0

Echipa Universitatea Craiova a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia bucureşteană FCSB, în etapa a 27-a din Liga 1.

Minutul 2 a adus prima ocazie a craiovenilor, Etim trimiţând puţin pe lângă poartă. Roş-albaştrii au replicat prin şutul lui Bîrligea, care a şters trasversala în minutul 6. Un minut mai târziu Popescu a respins în corner şutul lui Lixandru. Cele două echipe au jucat într-un ritm bun primele douăzeci de minute, alternând atacurile. Al Hamlawi a deschis scorul în minutul 23, după ce palestinianul a primit de la Carlos Mora şi l-a driblat pe Graovac. David Matei a trimis în portarul Popa, în minutul 36, şi oltenii au intrat cu avantaj minim la cabine.

În minutul 54, David Matei a înscris pentru gazde, dar după patru minute de aşteptare pentru verificarea VAR, arbitrul Marian Barbu a decis să anuleze reuşita lui Matei, care se afla în ofsaid. Cisotti a trimis pe lângă poartă în minutul 65, iar şase minute mai târziu a ratat şi Bîrligea. Deşi  au dominat aproape în totalitate repriza secundă, bucureştenii nu au reuşit să egaleze şi au cedat cu 0-1 în faţa liderului.

Importuri de miliarde de euro pe produse pe care le găsim şi în România. Care e explicaţiaImporturi de miliarde de euro pe produse pe care le găsim şi în România. Care e explicaţia
Reclamă

Cu acest succes, Universitatea Craiova face 53 de puncte şi se desprinde la patru puncte de Dinamo şi Rapid. FCSB tremură serios pentru calificarea în play-off, fiind abia a 10-a, cu 40 de puncte.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina România în Grupa B4 a Nations League, din care mai fac parte Polonia, Bosnia şi Suedia?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Românul care a încercat să răpească un copil în Italia ar fi acţionat la comanda unui cartel
Observator
Românul care a încercat să răpească un copil în Italia ar fi acţionat la comanda unui cartel
Screciu s-a prăbușit pe gazon și a avut nevoie de ambulanță după Craiova – FCSB. Ce s-a întâmplat cu fotbalistul oltean
Fanatik.ro
Screciu s-a prăbușit pe gazon și a avut nevoie de ambulanță după Craiova – FCSB. Ce s-a întâmplat cu fotbalistul oltean
0:39 16 feb.
VideoPrezentarea echipelor la NBA All-Star Game 2026. Moment special la Los Angeles
0:33 16 feb.
LIVE VIDEONBA All-Star Game 2026 se joacă ACUM în AntenaPLAY. Imagini spectaculoase din Los Angeles
0:30 16 feb.
VIDEOSporting – Famalicao 1-0. Campioana en-titre dă lovitura pe finalul meciului și se apropie de FC Porto
23:36
Sorin Cârțu n-a putut urmări finalul de la Universitatea Craiova – FCSB: “Am și eu o vârstă, slăbesc puterile”
23:13
Adrian Porumboiu îl face praf pe Meme Stoica: “Un paharnic flexibil ca un vârf de undiță”
23:02
Darius Olaru şi-a găsit greu cuvintele după înfrângerea FCSB-ului: “E un moment greu”! Ce a spus despre play-off
Vezi toate știrile
1 Alessandro Del Piero l-a criticat pe Cristi Chivu, după Inter – Juventus 3-2: “A greşit! Poate îşi va da seama” 2 FotoPetrecere la Dinamo: Florentin Petre s-a căsătorit pentru a treia oară. Zeljko Kopic şi jucătorii nu au lipsit de la nuntă 3 FotoValentin Costache, în lacrimi după ce a marcat în ultimul lui meci pentru UTA: “Nu mă mai lăsau să joc” 4 Universitatea Craiova – FCSB 1-0. Înfrângerea care adânceşte colapsul, campioana se îndepărtează de play-off 5 Gigi Becali nu l-a iertat! Jucătorul scos de patronul FCSB-ului la pauza meciului cu Universitatea Craiova 6 Cristi Chivu nu a stat pe gânduri după controversa din Inter – Juventus 3-2! Verdict categoric: “Ar trebui să ştie”
Citește și
Cele mai citite
Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2
Univ. Craiova a luat decizia în privința lui Baiaram după ultimul scandal: “Nici la copilul meu nu accept”Univ. Craiova a luat decizia în privința lui Baiaram după ultimul scandal: “Nici la copilul meu nu accept”
Adrian Mititelu, ajutor pentru Gigi Becali și FCSB înaintea „dublei” cu Universitatea Craiova. Decizia luatăAdrian Mititelu, ajutor pentru Gigi Becali și FCSB înaintea „dublei” cu Universitatea Craiova. Decizia luată
Gică Hagi cedeză acţiunile de la Farul Constanţa. Gică Popescu și Hristo Stoichkov preiau clubulGică Hagi cedeză acţiunile de la Farul Constanţa. Gică Popescu și Hristo Stoichkov preiau clubul