Averea fabuloasă a milionarului român ce are avion privat, dar merge cu metroul! Cât ar încasa dacă ar vinde tot - Antena Sport

Patronul Botoşaniului, Valeriu Iftime (65 de ani), a fost întrebat cât ar obţine dacă ar renunţa la toate afacerile pe care le are. Averea lui Valeriu Iftime era estimată la circa 100 de milioane de euro, dar patronul Botoşaniului susţine că are o avere mult mai mare.
Întrebat cât ar obţine dacă ar vinde tot, Iftime a răspuns că ar încasa câteva sute de milioane de euro. El a punctat că firmele sale cumulează o cifră de afaceri de 3-400 de milioane de euro. Având în vedere că e preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani, Valeriu Iftime s-a retras, în acte, din companiile sale.
Valeriu Iftime a declarat că firmele sale cumulează o cifră de afaceri de 3-400 de milioane de euro!
“(n.r: Dacă ar fi să vindeţi tot ce aveţi şi să plecaţi în Hawaii, cu cât aţi pleca în cont?) Asta e o întrebare-capcană, să vedeţi cum evaluez.
Multe sute de milioane de euro. (n.r: 500?) Nu ştiu. Nu m-am gândit niciodată. Niciodată în viaţa mea nu am lucrat pentru bani, vă jur. (n.r: Dar aţi făcut bani) Da, dar aţi văzut ceva? Eu am făcut SCADA. SCADA înseamnă sisteme de automatizare la distanţă, eu fiind la bază inginer electronist.
M-am căznit mai mult pentru profesie decât pentru bani. Banii vin. Eu am crezut continuu că din termoficare se va trăi. Apropo de digitalizare, eu spun de ani de zile. Eficienţă energetică, eu m-am ocupat de energie regenerabilă de acum 20 de ani.
Pe de altă parte, am fost o echipă. Suntem 4 asociaţi, din ’92. Fotbalul ne uneşte.
Noi lucrăm în domeniul energetic. Companiile mele sunt cele mai bune în domeniu din România. Am fost pe locul 7, toţi au murit. În faliment, cutare… şmecheri mari, grozavi. După care lucrez în irigaţii, apă şi canalizare. Toate sunt investiţii de stat. Tot ce înseamnă privat, sunt şi acolo, dar ca valori sunt mai mici. În calculatoare, sunt jumate-jumate, pe stat şi în privat.
Banii cu statul, sunt lucrări pe bani europeni. La ora actuală eu am 3-400 de milioane de euro cifră de afaceri, toţi sunt bani europeni. Dacă nu-i luam eu, îi lua altcineva”, a declarat Valeriu Iftime, pentru gsp.ro.
Valeriu Iftime merge cu metroul şi autobuzul în Capitală, chiar dacă are avion privat
Una dintre companiile lui Valeriu Iftime deţine şi un avion privat. Cu toate acestea, atunci când se deplasează cu treburi în Capitală, Valeriu Iftime circulă cu metroul şi autobuzul.
“Da, eu merg cu metroul în București. Trebuie să fii puțin obraznic să mergi cu mașina în unele zone. E un avion mic al companiei… E complicat dacă ai un contract în Arabia, în Constanța… Când m-am dus la Paris prima dată, în ’95-’96, aveam un prieten care stătea în centru și mi-a zis să luăm metroul.
«Bă, ce sărac e ăsta, n-are mașină!». Acum, când mă duc într-un oraș mare, trebuie să fii cumva… În București, folosesc autobuzul, am traseele mele, apoi metroul și ridesharing. Dacă fac o socoteală, ies mult mai ieftin decât dacă aș merge cu mașina, s-o parchez, șofer…”, declara Valeriu Iftime în trecut, pentru sursa citată.
