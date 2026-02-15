Averea fabuloasă a milionarului român ce are avion privat, dar merge cu metroul! Cât ar încasa dacă ar vinde tot - Antena Sport

Patronul Botoşaniului, Valeriu Iftime (65 de ani), a fost întrebat cât ar obţine dacă ar renunţa la toate afacerile pe care le are. Averea lui Valeriu Iftime era estimată la circa 100 de milioane de euro, dar patronul Botoşaniului susţine că are o avere mult mai mare.

Întrebat cât ar obţine dacă ar vinde tot, Iftime a răspuns că ar încasa câteva sute de milioane de euro. El a punctat că firmele sale cumulează o cifră de afaceri de 3-400 de milioane de euro. Având în vedere că e preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani, Valeriu Iftime s-a retras, în acte, din companiile sale.

“(n.r: Dacă ar fi să vindeţi tot ce aveţi şi să plecaţi în Hawaii, cu cât aţi pleca în cont?) Asta e o întrebare-capcană, să vedeţi cum evaluez.

Multe sute de milioane de euro. (n.r: 500?) Nu ştiu. Nu m-am gândit niciodată. Niciodată în viaţa mea nu am lucrat pentru bani, vă jur. (n.r: Dar aţi făcut bani) Da, dar aţi văzut ceva? Eu am făcut SCADA. SCADA înseamnă sisteme de automatizare la distanţă, eu fiind la bază inginer electronist.

M-am căznit mai mult pentru profesie decât pentru bani. Banii vin. Eu am crezut continuu că din termoficare se va trăi. Apropo de digitalizare, eu spun de ani de zile. Eficienţă energetică, eu m-am ocupat de energie regenerabilă de acum 20 de ani.