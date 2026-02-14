Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Unde și-a dus Radu Drăgușin soția, de Valentine’s Day. Imaginile „fierbinți” postate de Ioana - Antena Sport

Home | Diverse | Unde și-a dus Radu Drăgușin soția, de Valentine’s Day. Imaginile „fierbinți” postate de Ioana
Foto

Unde și-a dus Radu Drăgușin soția, de Valentine’s Day. Imaginile „fierbinți” postate de Ioana

Publicat: 14 februarie 2026, 23:17

Comentarii
Unde și-a dus Radu Drăgușin soția, de Valentine’s Day. Imaginile „fierbinți” postate de Ioana
galerie foto Galerie (60)

Radu Drăgușin și soția Ioana/ Instagram

Radu Drăgușin și-a dus soția într-o destinație de lux, cu ocazia Valentine’s Day. Ioana, partenera fundașului român, a postat mai multe imagini din scurta lor vacanță. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Radu Drăgușin și Ioana au avut cununia civilă la începutul acestui an. Cei doi formează un cuplu de cinci ani, fundașul român cerând-o în căsătorie pe partenera lui în toamna lui 2025. 

Unde și-a dus Radu Drăgușin soția, de Valentine’s Day 

Radu Drăgușin și Ioana au sărbătorit Valentine’s Day în Dubai. Soția fundașului român s-a fotografiat în costum de baie, pe marginea unei piscine dintr-un hotel de lux (vezi galeria foto de la finalul articolului). 

Drăgușin a profitat de faptul că Tottenham nu evoluează în acest final de săptămână. În Anglia se dispută etapă de FA Cup, Spurs fiind eliminată de Aston Villa în turul trecut, după o înfrângere pe teren propriu, scor 1-2. 

Printre fotografiile postate din vacanța din Dubai, Ioana a surprins și buchetul de trandafiri primit din partea lui Radu Drăgușin. De asemenea, soția fundașului român a postat mai multe imagini cu priveliștea spectaculoasă de care aveau parte de la hotel. 

Reclamă
Reclamă

Radu Drăgușin a avut parte de o iarnă intensă, ținând cont de zvonurile privind plecarea sa de la Tottenham. Fundașul român a ales să rămână la Spurs, el fiind titular în două din ultimele trei partide bifate, cu Newcastle și Manchester City. 

Tottenham va disputa următorul meci pe 22 februarie, atunci când va primi vizita rivalei Arsenal, în etapa a 27-a din Premier League. Igor Tudor se va afla astfel la primul meci ca antrenor al lui Spurs, după ce l-a înlocuit pe Thomas Frank. 

Moartea unui copil de 3 ani din Tulcea, anunţată de vecini.Părinţii spun că nu ştiau că trebuie să sune la 112Moartea unui copil de 3 ani din Tulcea, anunţată de vecini.Părinţii spun că nu ştiau că trebuie să sune la 112
Reclamă
Ioan Drăgușin
Radu Drăguşin s-a cununat civil cu Ioana
Radu Drăguşin s-a cununat civil cu Ioana
Ioan Drăgușin
+(60)
 Mai multe fotografii
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina România în Grupa B4 a Nations League, din care mai fac parte Polonia, Bosnia şi Suedia?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Românul care a creat primul sat românesc din SUA, găsit mort în casa sa din Cluj. Poliţia ia în calcul o crimă
Observator
Românul care a creat primul sat românesc din SUA, găsit mort în casa sa din Cluj. Poliţia ia în calcul o crimă
Ce preparate speciale găsești în restaurantele din Italia, cu ocazia Jocurilor Olimpice. Mâncarea foarte gustoasă care e plină de proteine de înaltă calitate
Fanatik.ro
Ce preparate speciale găsești în restaurantele din Italia, cu ocazia Jocurilor Olimpice. Mâncarea foarte gustoasă care e plină de proteine de înaltă calitate
23:07
Italienii au reacționat imediat după eliminarea eronată a lui Kalulu din Inter – Juventus: „O decizie șocantă”
22:51
Moment controversat în Inter – Juventus. „Bătrâna Doamnă”, în inferioritate numerică după o decizie contestată a arbitrului
22:26
Daniel Cacina și Mihnea Spulber au ratat calificarea în manșa a doua la sărituri cu schiurile, la JO de iarnă
22:20
Mihai Stoica i-a răspuns lui Victor Angelescu, după ce acesta a spus că Radu Petrescu favorizează FCSB
22:01
VIDEOVitoria Guimaraes – Estrela Amadora 2-1. Victorie pentru echipa lui Tony Strata. Ianis Stoica a intrat pe final
21:45
LIVE TEXTInter – Juventus 1-1. Derby „de foc” pentru Cristi Chivu. Nerazzurrii, în superioritate numerică
Vezi toate știrile
1 Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2 2 Verdictul CCA după ce Radu Petrescu a anulat incredibil un gol valabil în Petrolul – FC Argeş! 3 Alimentul la care Gigi Becali a renunțat definitiv: “Sunt ca la 20 de ani”. Şi Gică Hagi l-a tăiat de pe listă 4 UTA l-a vândut pe Valentin Costache. Echipa cu care s-a înțeles jucătorul și suma pe care o vor încasa arădenii 5 Ce le-a putut spune Radu Petrescu pe teren argeşenilor după golul anulat uluitor în Petrolul – Argeş 2-1 6 UPDATEMihai Stoica neagă că a rămas fără permis de conducere: “Nu mi-a fost reținut carnetul”
Citește și