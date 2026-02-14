Unde și-a dus Radu Drăgușin soția, de Valentine’s Day. Imaginile „fierbinți” postate de Ioana - Antena Sport

Radu Drăgușin și-a dus soția într-o destinație de lux, cu ocazia Valentine’s Day. Ioana, partenera fundașului român, a postat mai multe imagini din scurta lor vacanță.

Radu Drăgușin și Ioana au avut cununia civilă la începutul acestui an. Cei doi formează un cuplu de cinci ani, fundașul român cerând-o în căsătorie pe partenera lui în toamna lui 2025.

Unde și-a dus Radu Drăgușin soția, de Valentine’s Day

Radu Drăgușin și Ioana au sărbătorit Valentine’s Day în Dubai. Soția fundașului român s-a fotografiat în costum de baie, pe marginea unei piscine dintr-un hotel de lux (vezi galeria foto de la finalul articolului).

Drăgușin a profitat de faptul că Tottenham nu evoluează în acest final de săptămână. În Anglia se dispută etapă de FA Cup, Spurs fiind eliminată de Aston Villa în turul trecut, după o înfrângere pe teren propriu, scor 1-2.

Printre fotografiile postate din vacanța din Dubai, Ioana a surprins și buchetul de trandafiri primit din partea lui Radu Drăgușin. De asemenea, soția fundașului român a postat mai multe imagini cu priveliștea spectaculoasă de care aveau parte de la hotel.