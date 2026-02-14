Ce a putut spune românul celebru despre soţia care i-a crescut copilul avut cu amanta cu care a înşelat-o ani de zile - Antena Sport

Închide meniul
Ce a putut spune românul celebru despre soţia care i-a crescut copilul avut cu amanta cu care a înşelat-o ani de zile
Ce a putut spune românul celebru despre soţia care i-a crescut copilul avut cu amanta cu care a înşelat-o ani de zile

14 februarie 2026, 12:14

Ce a putut spune românul celebru despre soţia care i-a crescut copilul avut cu amanta cu care a înşelat-o ani de zile
Victor Piţurcă, în timpul unui interviu - Antena Sport

Victor Piţurcă (69 de ani) este cunoscut, pe lângă performanţele uriaşe ca jucător şi antrenor, şi pentru viaţa sentimentală tumultoasă pe care a dus-o, având timp de 16 ani o relaţie cu amanta Vica Blochina.

Doamna Maria, soţia fostului selecţioner, este cea care a reuşit să treacă peste încercările la care a fost supusă şi care a ajuns ulterior să crească băiatul pe care Piţi îl are cu Blochina. Edan locuieşte acum cu Maria şi Victor Piţurcă, cei care mai au doi copii, Alex şi Claudia.

Victor Piţurcă, cuvinte mari pentru soţia sa, Maria

Recent, Victor Piţurcă a vorbit despre soţia sa în public, un lucru pe care îl face extrem de rar. Antrenorul a recunoscut că soţia sa a făcut multe sacrificii pentru a menţine familia unită.

„Maria are grijă de toți, de copii, de nepoți. Este adevăratul stâlp al familiei”, spunea în trecut Piţurcă despre soţia sa, citat de viva.ro.

Maria şi-a iertat soţul pentru cei 16 ani, timp în care a avut şi o relaţie extraconjugală cu o femeie care i-a dăruit un copil. Maria a găsit puterea să treacă peste infidelitatea soţului său şi l-a iertat, având în vedere că în prezent au o căsnicie fericită.

Victor Piţurcă, dezvăluiri rare despre fiul pe care îl are cu Vica Blochina

Victor Piţurcă a fost întrebat direct despre fiul său cel mic, despre care spune că-i seamănă foarte bine din punct de vedere fizic. Fostul selecţioner a dezvăluit că Edan este elev, fiind pe finalul liceului, reuşind să obţină deja permisul de conducere.

“Seamănă, seamănă bine cu mine, într-adevăr. Așa este! Edan deja e mare. Are 18 ani, a făcut școala de șoferi și are deja carnet de conducere. N-are încă mașină, că trebuie să-și termine liceul, are alte priorități.

(Cum e viaţa cu un adolescent? Nopți nedormite, stres, griji?) Daaa. E greu, ești mereu îngrijorat când ai un copil adolescent. Mă gândeam acum, că ați deschis subiectul, și la ce au pățit mama și tata cu noi. Am fost doi băieți, nu le-a fost ușor.

Dragostea și creierul: de la euforia îndrăgostirii la durerea despărțirii. Ce se întâmplă în corp când iubimDragostea și creierul: de la euforia îndrăgostirii la durerea despărțirii. Ce se întâmplă în corp când iubim
Astăzi, copiii au acces la orice. Noi nu știam nici 5% din ce știu ei în prezent, la vârste fragede. Păi da ce? Știam noi ce știe Noah astăzi, la 5 ani? Știți cum umblă pe telefon, cu o lejeritate fantastică, e și foarte inteligent și prinde tot imediat”, a declarat Victor Piţurcă, conform viva.ro.

Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2
Alimentul la care Gigi Becali a renunțat definitiv: "Sunt ca la 20 de ani". Şi Gică Hagi l-a tăiat de pe listă
Verdictul CCA după ce Radu Petrescu a anulat incredibil un gol valabil în Petrolul – FC Argeş!
Ce le-a putut spune Radu Petrescu pe teren argeşenilor după golul anulat uluitor în Petrolul – Argeş 2-1
UPDATEMihai Stoica neagă că a rămas fără permis de conducere: "Nu mi-a fost reținut carnetul"
Gigi Becali mai pierde un jucător. O fostă campioană a Suediei a făcut ofertă
