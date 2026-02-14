Ce a putut spune românul celebru despre soţia care i-a crescut copilul avut cu amanta cu care a înşelat-o ani de zile - Antena Sport

Victor Piţurcă (69 de ani) este cunoscut, pe lângă performanţele uriaşe ca jucător şi antrenor, şi pentru viaţa sentimentală tumultoasă pe care a dus-o, având timp de 16 ani o relaţie cu amanta Vica Blochina.

Doamna Maria, soţia fostului selecţioner, este cea care a reuşit să treacă peste încercările la care a fost supusă şi care a ajuns ulterior să crească băiatul pe care Piţi îl are cu Blochina. Edan locuieşte acum cu Maria şi Victor Piţurcă, cei care mai au doi copii, Alex şi Claudia.

Victor Piţurcă, cuvinte mari pentru soţia sa, Maria

Recent, Victor Piţurcă a vorbit despre soţia sa în public, un lucru pe care îl face extrem de rar. Antrenorul a recunoscut că soţia sa a făcut multe sacrificii pentru a menţine familia unită.

„Maria are grijă de toți, de copii, de nepoți. Este adevăratul stâlp al familiei”, spunea în trecut Piţurcă despre soţia sa, citat de viva.ro.

Maria şi-a iertat soţul pentru cei 16 ani, timp în care a avut şi o relaţie extraconjugală cu o femeie care i-a dăruit un copil. Maria a găsit puterea să treacă peste infidelitatea soţului său şi l-a iertat, având în vedere că în prezent au o căsnicie fericită.