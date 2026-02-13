"De ce mă faci hoţ, mă?" Celebrul milionar român care merge cu metroul nu a mai rezistat şi s-a dus la el! - Antena Sport

Patronul lui FC Botoşani, Valeriu Iftime (65 de ani), a vorbit din nou despre incidentul cu un suporter după meciul câştigat de FCSB, cu 2-1, cu echipa moldoveană.

Valeriu Iftime a fost foarte supărat după acel incident. Patronul Botoşaniului a mers să îi ceară explicaţii fanului care a acuzat echipa moldoveană de “blat” cu FCSB.

Valeriu Iftime nu uită incidentul cu fanul care l-a jignit: “Aşa de deranjat am fost…”

“M-am enervat. «Hoţule!». Şi m-am dus înspre el. «De ce mă faci hoţ, mă?». Ştii ce am făcut eu la viaţa mea? Chiar aşa de deranjat am fost să mă facă unul hoţ… Eu n-am pierdut timpul, dom’le. Dumnezeu m-a ajutat să fiu echilibrat”, a spus Valeriu Iftime pentru gsp.ro.

Valeriu Iftime are o avere estimată la peste 100 de milioane de euro. După ce a devenit preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani, Valeriu Iftime s-a retras din companiile sale.

Botoşani luptă pentru accederea în play-off, după ce a fost lider în Liga 1 în acest sezon. După 26 de etape, Botoşani ocupă locul 5 în campionat, cu 42 de puncte. Pe locul 6 e U Cluj, la egalitate de puncte cu Botoşani. Echipa antrenată de Leo Grozavu mai are de jucat cu UTA, U Cluj, Hermannstadt şi Petrolul în sezonul regular.