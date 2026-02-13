"De ce mă faci hoţ, mă?" Celebrul milionar român care merge cu metroul nu a mai rezistat şi s-a dus la el! - Antena Sport

Patronul lui FC Botoşani, Valeriu Iftime (65 de ani), a vorbit din nou despre incidentul cu un suporter după meciul câştigat de FCSB, cu 2-1, cu echipa moldoveană.
Valeriu Iftime a fost foarte supărat după acel incident. Patronul Botoşaniului a mers să îi ceară explicaţii fanului care a acuzat echipa moldoveană de “blat” cu FCSB.
Valeriu Iftime nu uită incidentul cu fanul care l-a jignit: “Aşa de deranjat am fost…”
“M-am enervat. «Hoţule!». Şi m-am dus înspre el. «De ce mă faci hoţ, mă?». Ştii ce am făcut eu la viaţa mea? Chiar aşa de deranjat am fost să mă facă unul hoţ… Eu n-am pierdut timpul, dom’le. Dumnezeu m-a ajutat să fiu echilibrat”, a spus Valeriu Iftime pentru gsp.ro.
Valeriu Iftime are o avere estimată la peste 100 de milioane de euro. După ce a devenit preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani, Valeriu Iftime s-a retras din companiile sale.
Botoşani luptă pentru accederea în play-off, după ce a fost lider în Liga 1 în acest sezon. După 26 de etape, Botoşani ocupă locul 5 în campionat, cu 42 de puncte. Pe locul 6 e U Cluj, la egalitate de puncte cu Botoşani. Echipa antrenată de Leo Grozavu mai are de jucat cu UTA, U Cluj, Hermannstadt şi Petrolul în sezonul regular.
Valeriu Iftime merge cu metroul şi autobuzul în Capitală, chiar dacă are avion privat
Una dintre companiile lui Valeriu Iftime deţine şi un avion privat. Cu toate acestea, atunci când se deplasează cu treburi în Capitală, Valeriu Iftime circulă cu metroul şi autobuzul.
“Da, eu merg cu metroul în București. Trebuie să fii puțin obraznic să mergi cu mașina în unele zone. E un avion mic al companiei… E complicat dacă ai un contract în Arabia, în Constanța… Când m-am dus la Paris prima dată, în ’95-’96, aveam un prieten care stătea în centru și mi-a zis să luăm metroul.
«Bă, ce sărac e ăsta, n-are mașină!». Acum, când mă duc într-un oraș mare, trebuie să fii cumva… În București, folosesc autobuzul, am traseele mele, apoi metroul și ridesharing. Dacă fac o socoteală, ies mult mai ieftin decât dacă aș merge cu mașina, s-o parchez, șofer…”, declara Valeriu Iftime în trecut, pentru sursa citată.
- La cine a apelat milionarul care şi-a înşelat soţia cu cea mai bună prietenă a acesteia după scandalul uriaş!
- Lovitura de sute de milioane de euro dată în România de patronii Dedeman, fraţii Pavăl!
- (P) 10 strategii pentru integrarea rapidă și eficientă a angajaților noi
- Țeapă uriașă încasată de Cristi Borcea. Cum a pierdut șase milioane de euro: „Vrăjeală”
- Un dublu campion mondial F1 vine la București: Mika Häkkinen, speaker confirmat la The Festival Of Modern Owners 2026