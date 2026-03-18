Nepoata dictatorilor Nicolae şi Elena Ceauşescu se pregăteşte de nuntă! Cum arată inelul de logodnă

Alexandra Ceauşescu, nepoata dictatorilor Nicolae şi Elena Ceauşescu, se pregăteşte de nuntă. Potrivit cancan.ro, Alexandra Ceauşescu s-a logodit la finalul lunii ianuarie. (IMAGINI ÎN GALERIA FOTO)

Sursa citată notează că Alexandra Ceauşescu a fost cerută în căsătorie la Paris, cu un inel Tiffany. Preţul unui astfel de inel pleacă de la circa 15.000 de euro şi poate depăşi uşor 35.000 de euro.

Alexandra Ceauşescu s-a născut în 1996, la aproape 7 ani după ce bunicii săi, Nicolae şi Elena Ceauşescu, au fost executaţi. Ea este fiica lui Valentin Ceauşescu şi a Roxanei Dună, actuala soţie a “arhitectului” Stelei. Alexandra Ceauşescu este soră de tată cu Daniel Valentin, fiul lui Valentin Ceauşescu din primul mariaj al acestuia, cu Iordana Borilă.

Alexandra Ceauşescu este arhitect. Ea a urmat cursurile Facultăţii de Urbanism și Arhitectură din București şi profesează în domeniu. Alexandra a învăţat foarte bine, iar în 2015 a luat Bacalaureatul cu media 9.46.

Valentin Ceauşescu, implicat la Steaua în anii ’80

Valentin Ceauşescu este considerat “arhitectul” echipei Steaua Bucureşti, care a reuşit să câştige în 1986 Cupa Campionilor Europeni şi în 1987 Supercupa Europei.