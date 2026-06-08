Laurenţiu Reghecampf şi-a dat acordul. Clubul cu care semnează

Laurenţiu Reghecampf a decis să continue cu Al-Hilal Omdurman. El va semna un contract valabil pe doua zezoane, susţine presa din Africa, citată de sport.ro.

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Potrivit acordului pe care îl va semna cu Al-Hilal Omdurman, Reghecampf se va bucura de o creştere a salariuului, de la 15,000 de dolari pe lună – cât avea acum – la la 25,000 de dolari.

„La Al-Hilal Omdurman, nu se va mai face niciun transfer fără aprobarea lui Reghecampf! Iar linia stabilită de acesta a fost clară: vor fi aduși jucători de 23-26 de ani cu experiență anterioară în cupele continentale din Africa. Pentru că, în viziunea lui Reghecampf, doar astfel de jucători pot ridica nivelul și pot contribui la câștigarea Champions League. Acesta va fi principalul obiectiv al antrenorului român, la Al-Hilal Omdurman. Și, în încercarea de a-și îndeplini visul, românul vrea fotbaliști maturi, capabili de a face diferența imediat, fără a avea nevoie de o lungă perioadă de acomodare“, a notat jurnalistul Asim Sharif, o vedetă mediatică în fotbalul african, citată de sport.ro.

Reghecampf a preluat-o pe Al-Hilal Omdurman în vara lui 2025, iar despre antrenor s-a scris că ar putea fi o soluţie pentru FCSB, înainte ca Gigi Becali să ajungă la o înţelegere cu Mirel Rădoi. Chiar şi Reghecampf declara atunci că singura echipă pe care o va mai antrena în România este FCSB.