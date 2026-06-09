Anunțul făcut despre revenirea lui Florinel Coman la FCSB: „Poate impresarul lui va găsi o soluție!”

Florinel Coman mai are un an contract cu cei de la Al-Gharafa, însă fotbalistul de 28 de ani le-a transmis celor de la club că vrea să plece, nemulțumit atât de minutele primite, cât și de poziția pe care este folosit.
Astfel, cei de la FCSB vor să profite și să-l aducă înapoi, dacă reușește să se elibereze de contractul cu echipa din Qatar.
Nu-l vrea pe Florinel Coman înapoi în Liga 1
Deși Gigi Becali și Mihai Stoica își doresc o revenire a lui Florinel Coman la FSCB, Adrian Ilie nu vede cu ochi buni un asemenea scenariu.
„Nu îl văd (nr. să revină în Liga 1). Trebuie să stea afară să joace. Poate să meargă împrumut. Eu îl sfătuiesc să meargă să joace în străinătate. Campionatul intern îl cunoaște deja. Eu nu sunt adeptul jucătorilor români care se întorc.
Mai degrabă îi apreciez pe cei de 18-19 ani, care trebuie să vină aici să joace și să capete experiență. El o să decidă. Poate impresarul lui va găsi o soluție și va merge tot afară din țară. Ar fi bine să meargă într-un campionat mai important. Eu am vorbit mult cu el în acea perioadă și aveam din Germania o chestie, dar nu am mai vorbit de mult cu el.
Este important pentru el să joace și să vină la echipa națională. Cu siguranță Hagi o să îi dea încredere. Și ritmul de joc e altul. L-am văzut foarte bine pregătit pe Coman, dar a jucat 45 de minute. Alta e să joci 90 de minute. În fotbalul de azi multe goluri se înscriu după minutul 60. Acolo se câștigă meciurile” a spus Adrian Ilie pentru Fanatik.
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