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Jurnal Antena Sport | Ce dulce e victoria

Hagi îi face pe români să viseze frumos din nou! Florinel Coman și Rus i-au adus victoria cu 2-1 în fața galezilor. Ghencea s-a cutremurat ca în vremurile în care Hagi marca și el cu Țara Galilor.

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