Jurnal Antena Sport | Ce dulce e victoria
Hagi îi face pe români să viseze frumos din nou! Florinel Coman și Rus i-au adus victoria cu 2-1 în fața galezilor. Ghencea s-a cutremurat ca în vremurile în care Hagi marca și el cu Țara Galilor.
Hagi îi face pe români să viseze frumos din nou! Florinel Coman și Rus i-au adus victoria cu 2-1 în fața galezilor. Ghencea s-a cutremurat ca în vremurile în care Hagi marca și el cu Țara Galilor.
Jurnal Antena Sport | Ce dulce e victoriaJurnal Antena Sport | Ce dulce e victoria
Jurnal Antena Sport | Cineva să-l oprească!Jurnal Antena Sport | Cineva să-l oprească!
Jurnal Antena Sport | Autobuzul de AmericaJurnal Antena Sport | Autobuzul de America
Jurnal Antena Sport | Hagi zâmbește din nouJurnal Antena Sport | Hagi zâmbește din nou
Dezastru pentru Max Verstappen, în Marele Premiu de la Monaco. OUT din cursă după probleme la startDezastru pentru Max Verstappen, în Marele Premiu de la Monaco. OUT din cursă după probleme la start