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Istvan Kovacs dă lovitura pe plan financiar la Cupa Mondială. Câți bani va încasa arbitrul român

Andrei Nicolae Publicat: 9 iunie 2026, 8:30

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Istvan Kovacs dă lovitura pe plan financiar la Cupa Mondială. Câți bani va încasa arbitrul român

Istvan Kovacs, la un meci / Profimedia

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Istvan Kovacs a fost inclus pe lista FIFA pentru Cupa Mondială ce va începe pe 11 iunie, iar recent s-au aflat și sumele de bani pe care le vor încasa “cavalerii fluierului” în America de Nord. Este vorba despre un cuantum standard pe care îl va primi fiecare central, dar și despre un barem pentru fiecare partidă din grupe, respectiv fazele eliminatorii.

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România va fi reprezentată pe cea mai înaltă a scenă a fotbalului, la Cupa Mondială din America de Nord, de trei arbitri. Istvan Kovacs, alături de asistenții Mihai Marica și Ferencz Tunyogi au fost selectați de FIFA pentru turneul final care stă să înceapă.

Kovacs primește 100.000 de dolari doar pentru prezența la World Cup 2026

Cu puțin timp înainte de startul propriu-zis al Campionatului Mondial, care începe cu partida dintre Mexic și Africa de Sud de pe 11 iunie (ora 22:00), au fost publicate sumele pe care le vor încasa toți cei ce vor oficia partide de la centrul terenului. Fiecare arbitru va primi suma de 100.000 de dolari (echivalentul a 86.000 de euro) pentru participarea la turneul final.

La suma respectivă de bani se pot adăuga bonusuri în funcție de numărul de partide arbitrate pe parcursul World Cup 2026. Baremul arată în felul următor: pentru fiecare meci din grupe, arbitrii centrali vor mai primi încă 3.000 de dolari (aproximativ 2600 de euro), iar pentru un meci din fazele eliminatorii, centralii vor încasa 10.000 de dolari (aproximativ 8600 de euro).

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Istvan Kovacs nu este pentru prima dată la un Campionat Mondial, deoarece a fost și pe lista de la turneul final din Qatar din 2022. Atunci însă, centralul din Carei nu a prins nicio partidă la centru, fiind delegat la opt dueluri.

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