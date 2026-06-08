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Jucătorul dorit de Dinamo a rămas liber de contract

Mihai Alecu Publicat: 8 iunie 2026, 16:57

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Jucătorul dorit de Dinamo a rămas liber de contract

Tomas Ribeiro a rămas liber de contract. Foto: Profimedia

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Perioada de mercato este la început, iar cluburile din Liga 1 caută să se întărească repede, pentru că noua stagiune începe la jumătatea lunii iulie, iar timpul este scurt pentru formaţiile din România.

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Unul dintre cluburile de la care sunt aşteptările mari în ceea ce priveşte transferurile este Dinamo, echipă care a ratat la mustaţă prezenţa în cupele europene, după ce a pierdut barajul cu FCSB, 1-2.

Jucătorul pentru care Dinamo a insistat să-l transfere a rămas liber de contract

Formaţia alb-roşie tocmai a schimbat antrenorul, Zeljko Kopic fiind înlocuit cu Nuno Campos, iar lusitanul pregăteşte şi el modificări importante la nivel de strategie, inclusiv folosirea unui alt sistem de joc, care să aducă o dinamică mai bună.

Unul dintre fotbaliştii care au fost pe lista lui Dinamo în sezonul trecut, în vară, şi cu care s-a negociat intens pentru mai multe săptămâni, tocmai a rămas liber de contract. Tomas Ribeiro a preferat oferta celor de la Cultural Leonesa, din liga secundă a Spaniei, însă decizia nu s-a dovedit în cele din urmă să fie inspirată.

Portughezul nu a reuşit să se impună la trupa iberică şi a evoluat doar în 15 meciuri în toate competiţiile, reuşind un gol. Tocmai din cauza acestui fapt despărţirea dintre părţi a venit în mod natural, iar acum rămâne de văzut dacă bucureştenii vor încerca să-l mai transfere, după ce au fost refuzaţi în trecut.

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Dinamo are nevoie de întăriri în defensivă

Fundaşul central portughez de picior stâng ar putea reprezenta o variantă excelentă de rezervă pentru Nikita Stoinov, cel care s-a impus în primul 11 după transferul din Israel. Momentan, pentru Dinamo există două soluţii pentru primul 11, pe lângă Stoinov, mai este Matteo Duţu, cel care a evoluat în mai multe rânduri şi promite a fi un jucător important.

Cu toate acestea, nevoia de înlocuire a lui Kennedy Boateng a fost admisă inclusiv de şefii clubului, care caută un fundaş central de picior drept.

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