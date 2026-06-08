Jucătorul dorit de Dinamo a rămas liber de contract

Perioada de mercato este la început, iar cluburile din Liga 1 caută să se întărească repede, pentru că noua stagiune începe la jumătatea lunii iulie, iar timpul este scurt pentru formaţiile din România.
Unul dintre cluburile de la care sunt aşteptările mari în ceea ce priveşte transferurile este Dinamo, echipă care a ratat la mustaţă prezenţa în cupele europene, după ce a pierdut barajul cu FCSB, 1-2.
Jucătorul pentru care Dinamo a insistat să-l transfere a rămas liber de contract
Formaţia alb-roşie tocmai a schimbat antrenorul, Zeljko Kopic fiind înlocuit cu Nuno Campos, iar lusitanul pregăteşte şi el modificări importante la nivel de strategie, inclusiv folosirea unui alt sistem de joc, care să aducă o dinamică mai bună.
Unul dintre fotbaliştii care au fost pe lista lui Dinamo în sezonul trecut, în vară, şi cu care s-a negociat intens pentru mai multe săptămâni, tocmai a rămas liber de contract. Tomas Ribeiro a preferat oferta celor de la Cultural Leonesa, din liga secundă a Spaniei, însă decizia nu s-a dovedit în cele din urmă să fie inspirată.
Portughezul nu a reuşit să se impună la trupa iberică şi a evoluat doar în 15 meciuri în toate competiţiile, reuşind un gol. Tocmai din cauza acestui fapt despărţirea dintre părţi a venit în mod natural, iar acum rămâne de văzut dacă bucureştenii vor încerca să-l mai transfere, după ce au fost refuzaţi în trecut.
Dinamo are nevoie de întăriri în defensivă
Fundaşul central portughez de picior stâng ar putea reprezenta o variantă excelentă de rezervă pentru Nikita Stoinov, cel care s-a impus în primul 11 după transferul din Israel. Momentan, pentru Dinamo există două soluţii pentru primul 11, pe lângă Stoinov, mai este Matteo Duţu, cel care a evoluat în mai multe rânduri şi promite a fi un jucător important.
Cu toate acestea, nevoia de înlocuire a lui Kennedy Boateng a fost admisă inclusiv de şefii clubului, care caută un fundaş central de picior drept.
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