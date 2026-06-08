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Gigi Becali insistă pentru transfer! A crescut oferta

Radu Constantin Publicat: 8 iunie 2026, 9:10

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Gigi Becali insistă pentru transfer! A crescut oferta

Gig Becali / hepta.ro

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Anderson Ceara (27 de ani) rămâne o ţintă pentru Gigi Becali, cu toate că transferul intrase în impas.

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„Nu, ne-am înțeles în privința lui Ceara. Pretențiile au fost prea mari”, declara Mihai Stoica la Prima Sport săptămâna trecută. Şi oficialii clubului din Miercurea Ciuc au confirmat tratativele cu bucureştenii, însă dezvăluiau că există oferte mai bune din punct de vedere financiar pentru mijlocașul brazilian.

În acest context, Gigi Becali a decis să mărească oferta făcută pentru Ceara. Latifundiarul a oferit 500.000 de euro pentru fotbalist, în timă ce Csikszereda își dorește 600.000 de euro, iar negocierile urmează să fie reluate în zilele următoare, scrie gsp.ro.

Anderson Ceara a evoluat în 40 de partide în toate competițiile pentru Csikszereda şi a marcat 7 goluri și a oferit 8 pase decisive.

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