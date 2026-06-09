Inedit! Ideea pentru fotbal la care s-a gândit Eugen Tomac, premierul desemnat de Nicușor Dan: “Cupă comună”

Eugen Tomac, premierul desemnat, a venit cu o propunere inedită pentru sportul european. Politicianul a transmis că și-ar dori să vadă cum cluburile din România și Republica Moldova evoluează într-o competiție comună, mai exact o cupă.

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Eugen Tomac a încheiat luni seara negocierile cu trei partide pentru susținerea viitorului cabinet de miniștri, iar premierul desemnat de Nicușor Dan are câteva idei pentru eventualitatea în care va primi votul de învestitură din Parlament. Una dintre ele vizează și sportul, mai exact fotbalul, unde vrea să vadă cum se organizează o competiție comună între România și Republica Moldova.

Eugen Tomac vrea să vadă o cupă cu echipe din România și Republica Moldova

Tomac este “pentru” în privința activităților sportive și merge pe premisa că deși cele două state sunt independente, este vorba despre “același popor” aflat pe două teritorii diferite.

“România și Republica Moldova sunt două state independente, dar pe teritoriile noastre locuiește același popor. Eu cred că e foarte bine să încurajăm activitățile sportive. Mi-aș dori foarte mult să avem o Cupă comună“, a spus premierul desemnat de președintele Nicușor Dan la Antena 3 CNN.

În cazul în care o astfel de competiție ar prinde viață, e greu de crezut totuși că ar putea să capete valențe oficiale, ținând cont că în fiecare dintre cele două țări, miza câștigării trofeului include și o calificare în cupele europene.