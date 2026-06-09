„Nu vei intra pe teren singur, Diogo e cu tine!” Scrisoarea trimisă de văduva lui Jota pentru Andy Robertson

Moartea lui Diogo Jota din vara lui 2025 a produs un șoc în lumea fotbalului care este simțit și în prezent, în special pentru cei legați de clubul FC Liverpool și de naționala Portugaliei. Jota nu a participat nici la Mondialul din 2022 din cauza unei accidentări și unul dintre visele sale era să participe în cea mai importantă competiție din fotbal. Portugalia i-a trecut numele lui Jota pe lista celor convocați pentru Campionatul Mondial.

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World Cup 2026, prima ediţie de Cupă Mondială care va avea la start 48 de echipe, va începe pe 11 iunie, urmând ca finala să se dispute pe 19 iulie. Toate meciurile de la turneul final găzduit de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic vor fi transmise în Universul Antena.

Scrisoarea văduvei lui Diogo Jota pentru Andy Robertson

Unul dintre cei mai buni prieteni ai lui Diogo Jota la Liverpool era Andy Robertson, cel care a început să plângă după calificarea Scoției la Campionatul Mondial. Asta pentru că se gândea la ambiția comună pe care o avea cu Jota, să evolueze la un Campionat Mondial.

Înainte de primul meci pentru Scoția la un Mondial după 28 de ani, Robertson, cel care este și căpitanul naționalei, a primit o scrisoare emoționantă de la văduva lui Diogo Jota, Rute Cardoso. Scoțianul a decis să citească public această scrisoare.

„Andy, îți scriu cu inima plină de dor, de recunoștință și, mai presus de toate, de mândrie. Diogo vorbea des despre tine, despre prietenia pe care ați construit-o, despre luptele purtate împreună, despre provocări, despre momentele de bucurie și despre discuțiile voastre despre fotbal și despre vise. Campionatul Mondial era unul dintre acele vise. Un vis pe care l-ați crescut împreună, umăr la umăr, cu aceeași pasiune cu care intrați pe teren. Când am auzit ce ai spus și am aflat ce ai simțit în ziua în care Scoția s-a calificat la Mondial după atâția ani de așteptare, mi-am dat seama că Diogo nu a părăsit niciodată cu adevărat terenul.