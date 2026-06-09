„Nu vei intra pe teren singur, Diogo e cu tine!” Scrisoarea trimisă de văduva lui Jota pentru Andy Robertson

Moartea lui Diogo Jota din vara lui 2025 a produs un șoc în lumea fotbalului care este simțit și în prezent, în special pentru cei legați de clubul FC Liverpool și de naționala Portugaliei. Jota nu a participat nici la Mondialul din 2022 din cauza unei accidentări și unul dintre visele sale era să participe în cea mai importantă competiție din fotbal. Portugalia i-a trecut numele lui Jota pe lista celor convocați pentru Campionatul Mondial.
World Cup 2026, prima ediţie de Cupă Mondială care va avea la start 48 de echipe, va începe pe 11 iunie, urmând ca finala să se dispute pe 19 iulie. Toate meciurile de la turneul final găzduit de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic vor fi transmise în Universul Antena.
Scrisoarea văduvei lui Diogo Jota pentru Andy Robertson
Unul dintre cei mai buni prieteni ai lui Diogo Jota la Liverpool era Andy Robertson, cel care a început să plângă după calificarea Scoției la Campionatul Mondial. Asta pentru că se gândea la ambiția comună pe care o avea cu Jota, să evolueze la un Campionat Mondial.
Înainte de primul meci pentru Scoția la un Mondial după 28 de ani, Robertson, cel care este și căpitanul naționalei, a primit o scrisoare emoționantă de la văduva lui Diogo Jota, Rute Cardoso. Scoțianul a decis să citească public această scrisoare.
„Andy, îți scriu cu inima plină de dor, de recunoștință și, mai presus de toate, de mândrie. Diogo vorbea des despre tine, despre prietenia pe care ați construit-o, despre luptele purtate împreună, despre provocări, despre momentele de bucurie și despre discuțiile voastre despre fotbal și despre vise. Campionatul Mondial era unul dintre acele vise. Un vis pe care l-ați crescut împreună, umăr la umăr, cu aceeași pasiune cu care intrați pe teren. Când am auzit ce ai spus și am aflat ce ai simțit în ziua în care Scoția s-a calificat la Mondial după atâția ani de așteptare, mi-am dat seama că Diogo nu a părăsit niciodată cu adevărat terenul.
Prin acea calificare și obținerea locului la Campionatul Mondial, nu vei merge acolo singur. Vei duce cu tine și visul lui. Iar când vei păși pe teren, știu că nu vei fi doar tu. Diogo va fi acolo, în gândurile tale, în pașii tăi, în inima ta. Așa că astăzi vreau să îți mulțumesc. Îți mulțumesc că nu l-ai uitat. Îți mulțumesc că îl porți cu tine. Îți mulțumesc că ai transformat durerea pierderii într-o sursă de putere și într-un gest atât de frumos. Așa încercăm să facem și noi acasă, în fiecare zi. Ar fi fost și este incredibil de mândru de tine.
Trăiește acest vis, Andy. Bucură-te de el pentru tine și pentru el. Cu dragoste, recunoștință și toată susținerea mea,
Rute Cardoso” a fost mesajul din scrisoarea primită de Andy Robertson de la Rute Cardoso, văduva lui Diogo Jota.
În clipul creat de FIFA ca parte a unei campanii pentru social media, Robertson îi mulțumește lui Rute pentru mesaj și îi promite că va fi cu gândul la Diogo Jota și la Mondial. Robertson a fost invitat la nunta pe care au avut-o Diogo și Rute, cu doar câteva săptămâni înainte de tragicul accident din iulie anul trecut.
„Este incredibil din partea lui Rute că și-a găsit puterea și timpul să-mi scrie această scrisoare, având în vedere tot ceea ce trăiește acum. Dar asta spune totul despre omul care este ea. Mă bucur enorm că am avut ocazia să o cunosc și să văd de aproape viața frumoasă pe care au construit-o împreună.Am văzut cu toții cât de zdrobiți am fost de pierderea lui Jots (nr. Diogo Jota), dar nimeni mai mult decât ea. Așa că nu pot decât să-i spun: mulțumesc. Scrisoarea asta va rămâne cu mine pentru foarte mult timp.
Tot ce putem face acum este să îl purtăm cu noi mai departe. Ne vom asigura mereu că numele lui nu va fi uitat niciodată și că amintirea lui va fi prețuită mereu. Așa cum spune și Rute în scrisoare, trebuie să păstrăm vii visele pe care le împărtășeam, inclusiv visul de a ajunge la Campionatul Mondial” mai spune Robertson în clip.
Diogo Jota’s wife, Rute Cardoso, has written a letter to Scotland captain Andy Robertson ahead of the World Cup.
She thanks Robertson for his friendship, and for preserving Diogo’s memory. Robertson adds he’ll have Jota at the forefront of his mind.🙏 pic.twitter.com/h5KsfPyCCx
— Ben Jacobs (@JacobsBen) June 8, 2026
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