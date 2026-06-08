Neluțu Varga a dat lovitura! Legenda celor de la FC Porto vine să antreneze CFR Cluj. De ce depinde totul

Neluțu Varga este încă în căutarea unui antrenor care să îi ia locul lui Daniel Pancu pe banca celor de la CFR Cluj, iar răspunsul lui Edi Iordănescu este așteptat în zilele următoare.

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Fostul selecționer ar prioritiza o mutare în străinătate, însă finanțatorul ardelenilor are deja un plan B, dacă acesta nu va dori să revină în Gruia.

Antrenor portughez pentru CFR Cluj

CFR Cluj este tot mai aproape de numirea unui nou antrenor, la câteva săptămâni după plecarea lui Daniel Pancu la Rapid. Prima variantă preferată este Edi Iordănescu, dar selecționerul pare tot mai departe de revenirea în Gruia.

Concret, fanatik.ro anunță că Neluțu Varga are în plan o mutare spectaculoasă, fiind în tratative avansate cu un antrenor portughez. Numele menționat de sursa citată este António Folha, o legendă a fotbalului portughez, care a scris istorie alături de FC Porto.

Practic, dacă Edi Iordănescu va refuza în cele din urmă să revină la CFR, atunci ardelenii vor demara aducerea tehnicianului în vârstă de 55 de ani.