Neluțu Varga a dat lovitura! Legenda celor de la FC Porto vine să antreneze CFR Cluj. De ce depinde totul

Neluțu Varga este încă în căutarea unui antrenor care să îi ia locul lui Daniel Pancu pe banca celor de la CFR Cluj, iar răspunsul lui Edi Iordănescu este așteptat în zilele următoare.
Fostul selecționer ar prioritiza o mutare în străinătate, însă finanțatorul ardelenilor are deja un plan B, dacă acesta nu va dori să revină în Gruia.
Antrenor portughez pentru CFR Cluj
CFR Cluj este tot mai aproape de numirea unui nou antrenor, la câteva săptămâni după plecarea lui Daniel Pancu la Rapid. Prima variantă preferată este Edi Iordănescu, dar selecționerul pare tot mai departe de revenirea în Gruia.
Concret, fanatik.ro anunță că Neluțu Varga are în plan o mutare spectaculoasă, fiind în tratative avansate cu un antrenor portughez. Numele menționat de sursa citată este António Folha, o legendă a fotbalului portughez, care a scris istorie alături de FC Porto.
Practic, dacă Edi Iordănescu va refuza în cele din urmă să revină la CFR, atunci ardelenii vor demara aducerea tehnicianului în vârstă de 55 de ani.
Cine este António Folha
António Folha a avut o carieră impresionantă ca fotbalist (extremă stânga), fiind considerat o adevărată legendă a celor de la FC Porto. El a evoluat în cariera sa pentru „dragoni”, dar și pentru Braga, Standard Liege, AEK Atena și Penafiel.
Folha a cucerit nu mai puțin de 18 trofee în cariera sa, marea majoritate fiind câștigate alături de FC Porto. El a strâns și 26 de selecții la naționala Portugaliei, reușind să marcheze de cinci ori.
Cariera lui pe banca tehnică a început în anul 2014, ca manager asistent la Porto. El a pregătit echipa de tineret a clubului portughez și apoi a făcut pasul către echipa secundă a acestora. Între 2018 și 2020, el s-a aflat pe banca celor de la Portimonense. A revenit la echipa secundă a celor de la Porto, pe care a pregătit-o în al doilea mandat în perioada 2021-2024.
- Jucătorul dorit de Dinamo a rămas liber de contract
- Nuno Campos începe revoluţia la Dinamo. Decizie drastică luată de înlocuitorul lui Zeljko Kopic
- Coadă pentru fotbalistul Universității Craiova! A cincea echipă înscrisă în cursa pentru „elevul” lui Coelho
- Fundaş din Franţa pentru FCSB. Transferul a fost deja anunţat: “Nu va pleca gratis”. Şi Mihai Stoica confirmă!
- Marius Șumudică, șocat de plecarea lui Kopic de la Dinamo! Ce a spus despre instalarea lui Nuno Campos