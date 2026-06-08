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Fundaş din Franţa pentru FCSB. Transferul a fost deja anunţat: “Nu va pleca gratis”. Şi Mihai Stoica confirmă!

Radu Constantin Publicat: 8 iunie 2026, 14:05

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Fundaş din Franţa pentru FCSB. Transferul a fost deja anunţat: Nu va pleca gratis. Şi Mihai Stoica confirmă!
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Update ora 14.00: Şi Mihai Stoica a declarat că transferul lui Shaquil Delos e aproape realizat. Nu i-a dat numele, dar a specificat că vine din ligile inferioare ale Franţei. Acesta e aşteptat la Bucureşti pentru vizita medicală şi semnarea documentelor de transfer. ”Are cetăţenie franceză, e din ligile inferioare. Nu te poţi apropia de jucători din Ligue 1”, a spus managerul celor de la FCSB.

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(Ştirea iniţială)

Shaquil Delos a fost propus la FCSB sătptămâna trecută, iar în presa franceză a apărut deja informaţia că jucătorul ar urma să se transfere în România în această vară.

FCSB caută să se întărească în această vară, iar mai mulţi impresari au propus jucători. Aşa este şi cazul lui Shaquil Delos, nume care a fost pus pe lista de achiziţii a bucureştenilor. Dacă de la FCSB nu au fost date declaraţii legat de fundaşul celor de la Grenoble, presa franceză anunță că acesta este foarte aproape de un transfer în România.

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“Nu va pleca gratis, având în vedere că mai are un an de contract”, scrie grenoblefoot.info.

Shaquil Delos a confirmat la Grenoble, formaţie pentru care a evoluat în 60 de partide şi a marcat două goluri.

 

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