Surpriză! Mihai Pintilii are 3 variante pe masă după ce a refuzat să revină la FCSB

Fostul oficial de la FCSB, Mihai Pintilii, e gata să revină pe banca tehnică şi are mai multe variante pe masă în acest moment, însă acesta e pregătit de o aventură surprinzătoare.
Campion de două ori cu FCSB în postura de colaborator al lui Elias Charalambous, Mihai Pintilii ar dori să continue să lucreze cu tehnicianul cipriot şi aşteaptă ca acesta să-şi stabilească viitoare destinaţie.
Mihai Pintilii ar putea să se lupte pentru promovarea în Liga 1
Viitorul lui Mihai Pintilii ar putea însemna o plecare în afara României. Fostul antrenor secund de la FCSB e dornic să lucreze din nou cu Elias Charalambous, cu care a cunoscut triumfuri importante la gruparea bucureşteană, iar în acest moment a evitat să dea un răspuns concret propunerilor pe care le are, notează jurnalistul Emanuel Roşu.
Se pare că de serviciile lui Mihai Pintilii s-au interesat Chindia Târgovişte, echipă care a pierdut şansa de promovare în prima ligă după barajul cu Farul Constanţa, dar există şi posibilitatea numită CS Tunari. Trupa ilfoveană trebuie mai întăi să vadă dacă o să rămână în liga secundă după ce au apărut probleme cu licenţele pentru mai multe cluburi.
De altfel, Mihai Stoica a fost dezamăgit de faptul că Charalambous şi Pintilii au refuzat să se întoarcă la FCSB pentru finalul sezonului, asta după ce Mirel Rădoi a ales să plece în Turcia, la Gaziantep.
Mihai Pintilii, dorit şi la FRF
Mihai Pintilii a devenit un nume interesant şi pentru cei de la Federaţia Română de Fotbal, el având discuţii în ultimele săptămâni cu oficialii de la FRF, însă momentan fără vreo finalitate clară. Se spune că acesta ar putea să fie dorit în locul lui Adrian Iencsi ca selecţioner al naţionalei U20.
Rămâne de văzut dacă fostul internaţional o să aleagă să meargă pe un alt drum faţă de Elias Charalambous sau o să continue colaborarea care a adus rezultate importante pentru cei doi.
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