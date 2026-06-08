Surpriză! Mihai Pintilii are 3 variante pe masă după ce a refuzat să revină la FCSB

Fostul oficial de la FCSB, Mihai Pintilii, e gata să revină pe banca tehnică şi are mai multe variante pe masă în acest moment, însă acesta e pregătit de o aventură surprinzătoare.

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Campion de două ori cu FCSB în postura de colaborator al lui Elias Charalambous, Mihai Pintilii ar dori să continue să lucreze cu tehnicianul cipriot şi aşteaptă ca acesta să-şi stabilească viitoare destinaţie.

Mihai Pintilii ar putea să se lupte pentru promovarea în Liga 1

Viitorul lui Mihai Pintilii ar putea însemna o plecare în afara României. Fostul antrenor secund de la FCSB e dornic să lucreze din nou cu Elias Charalambous, cu care a cunoscut triumfuri importante la gruparea bucureşteană, iar în acest moment a evitat să dea un răspuns concret propunerilor pe care le are, notează jurnalistul Emanuel Roşu.

Se pare că de serviciile lui Mihai Pintilii s-au interesat Chindia Târgovişte, echipă care a pierdut şansa de promovare în prima ligă după barajul cu Farul Constanţa, dar există şi posibilitatea numită CS Tunari. Trupa ilfoveană trebuie mai întăi să vadă dacă o să rămână în liga secundă după ce au apărut probleme cu licenţele pentru mai multe cluburi.

De altfel, Mihai Stoica a fost dezamăgit de faptul că Charalambous şi Pintilii au refuzat să se întoarcă la FCSB pentru finalul sezonului, asta după ce Mirel Rădoi a ales să plece în Turcia, la Gaziantep.