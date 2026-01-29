(P) Cum să rămâi conectat la Cupa Mondială 2026: ghid pentru fani folosind eSIM - Antena Sport

Cupa Mondială din 2026, găzduită de Statele Unite, Canada și Mexic, promite nu doar un spectacol fotbalistic de proporții, ci și o mobilizare masivă de suporteri online din întreaga lume. Pentru fanii români (dar nu numai) care plănuiesc să fie prezenți la meciuri sau să urmărească turneul din deplasare, accesul la internet în străinătate devine esențial. De la aplicații pentru Cupa Mondială și ghid de aplicații fotbal, până la orientare, bilete digitale și comunicare în timp real, conectivitatea nu mai este un lux, ci o necesitate. În acest context, tehnologia eSIM se conturează drept una dintre cele mai eficiente soluții digitale pentru călătorii români.

Ce este eSIM și de ce contează pentru fanii fotbalului

Pentru mulți utilizatori, întrebarea „ce este eSIM” apare firesc înaintea oricărei decizii. eSIM este o cartelă digitală integrată direct în telefon, care elimină nevoia unei cartele fizice. Practic, un telefon cu eSIM permite activarea unui plan de date printr-o simplă aplicație, fără drumuri la magazine locale sau proceduri birocratice. Cum funcționează eSIM? Prin scanarea unui cod QR sau prin configurare direct din aplicație, planul de date este activat în câteva minute, oferind conexiune rapidă la internet în străinătate.

Pentru suporterii aflați la Cupa Mondială, avantajele sunt evidente: internet fără roaming, costuri previzibile și acces instant la platforme de streaming, hărți sau aplicații pentru Cupa Mondială.

Alternativa modernă la roamingul clasic

Roamingul tradițional, fie că vorbim de roaming Turcia sau de alte destinații extra-UE, este adesea asociat cu tarife ridicate și lipsă de transparență. Chiar și în context european, alternative la roaming în Europa sunt tot mai căutate, mai ales pentru evenimente de durată precum un turneu mondial. eSIM oferă planuri de date ieftine, dedicate fiecărei țări sau regiunii nord-americane, fiind o soluție viabilă pentru internet pentru vacanțe în străinătate.

Pentru Mexic, una dintre țările gazdă, opțiunile de eSIM Mexic sunt gândite special pentru turiști, oferind stabilitate și acoperire bună în orașele mari unde se vor disputa meciuri. Astfel, un număr de telefon virtual sau date mobile suficiente devin instrumente indispensabile pentru orientare, ridesharing sau comunicare.