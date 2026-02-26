Povestea fabuloasă a fraţilor Pavăl! De la un chioşc de 16 mp la o afacere de miliarde de euro şi achiziţia Carrefour România - Antena Sport

Povestea de succes a fraţilor Dragoş şi Adrian Pavăl a început în 1992, în Bacău. Dragoş Pavăl lucra ca informatician la o firmă, având cel mai mic salariu de acolo. Atunci s-a hotărât să deschidă o afacere, alături de fratele lui, Adrian, care strânsese 10.000 de mărci.

Cei doi fraţi originari din Bacău au deschis un chioşc, care avea 16 metri pătraţi, ajungând, treptat, unii dintre cei mai bogaţi români. Dragoş Pavăl are o avere estimată de Forbes la 2.2 miliarde de dolari, în timp ce fratele lui, Adrian, are o avere estimată la 1.5 miliarde de dolari.

„Am înfiinţat o firmă şi am închiriat un spaţiu de 16 metri pătraţi, pe care l-am amenajat noi. Am angajat o vânzătoare, am improvizat nişte tejghele din lemn şi din sticlă şi am început să vindem. Câştigam într-o lună zece salarii pe care le luam la întreprinderea de stat ca informatician. Mergeam în Bucureşti, era un centru comercial numit «Massa», şi căram de acolo cu Dacia socrilor mei diverse produse.

Gumă de mestecat, unghiere, tot felul de mărunţişuri. Era o mare penurie de produse şi, fiind vorba de nişte mărunţişuri care, pe atunci, erau foarte căutate. Şi încă din prima lună de activitate am fost informatizaţi. Am cumpărat un calculator şi ţineam gestiunea pe el. Aşa am învăţat ce înseamnă să administrezi o afacere şi cât de important e fiecare detaliu”, povestea, în trecut, Dragoş Pavăl pentru Adevărul.

Dragoş Pavăl dezvăluia şi cum a ales numele companiei care valorează în prezent miliarde de euro.