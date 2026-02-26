Povestea fabuloasă a fraţilor Pavăl! De la un chioşc de 16 mp la o afacere de miliarde de euro şi achiziţia Carrefour România - Antena Sport

Povestea de succes a fraţilor Dragoş şi Adrian Pavăl a început în 1992, în Bacău. Dragoş Pavăl lucra ca informatician la o firmă, având cel mai mic salariu de acolo. Atunci s-a hotărât să deschidă o afacere, alături de fratele lui, Adrian, care strânsese 10.000 de mărci.
Cei doi fraţi originari din Bacău au deschis un chioşc, care avea 16 metri pătraţi, ajungând, treptat, unii dintre cei mai bogaţi români. Dragoş Pavăl are o avere estimată de Forbes la 2.2 miliarde de dolari, în timp ce fratele lui, Adrian, are o avere estimată la 1.5 miliarde de dolari.
Dragoş Pavăl lucra la o firmă, având cel mai mic salariu de acolo
„Am înfiinţat o firmă şi am închiriat un spaţiu de 16 metri pătraţi, pe care l-am amenajat noi. Am angajat o vânzătoare, am improvizat nişte tejghele din lemn şi din sticlă şi am început să vindem. Câştigam într-o lună zece salarii pe care le luam la întreprinderea de stat ca informatician. Mergeam în Bucureşti, era un centru comercial numit «Massa», şi căram de acolo cu Dacia socrilor mei diverse produse.
Gumă de mestecat, unghiere, tot felul de mărunţişuri. Era o mare penurie de produse şi, fiind vorba de nişte mărunţişuri care, pe atunci, erau foarte căutate. Şi încă din prima lună de activitate am fost informatizaţi. Am cumpărat un calculator şi ţineam gestiunea pe el. Aşa am învăţat ce înseamnă să administrezi o afacere şi cât de important e fiecare detaliu”, povestea, în trecut, Dragoş Pavăl pentru Adevărul.
Dragoş Pavăl dezvăluia şi cum a ales numele companiei care valorează în prezent miliarde de euro.
„Îmi pregătisem nişte denumiri, dar erau deja luate. Cei de la registru (n.r: Registrul Comerţului) mi-au spus să mă gândesc repede la ceva, să-mi pun numele, orice. Nu prea îmi plăcea treaba asta cu numele, dar stând acolo, la coadă, am încercat să compun ceva. Eu – Dragoş, soţia – Denise, fratele meu – Adrian. De-de-an. Nu suna bine. M-am gândit la soacră-mea, Margareta, şi am mai pus şi un M. Aşa a ieşit Dedeman. O vreme mi s-a părut un nume nepotrivit, umblam cu facturile mâzgălite pentru că producătorii cu care lucram îl stâlceau în toate felurile. Mă şi gândeam, «domnule, n-am fost în stare să aleg şi eu un nume ca lumea». Peste ani, mi-am dat seama că e un nume potrivit pentru profilul nostru. Sună bine, nemţeşte, aşa…”, declara, pentru sursa citată, Dragoş Pavăl.
Fraţii Pavăl au cumpărat Carrefour România
Recent, fraţii Pavăl au achiziţionat Carrefour România, într-o tranzacţie de 823 de milioane de euro. Ei precizează că nu vor schimba numele magazinelor pe care le-au cumpărat.
Tranzacţia de sute de milioane de euro a avut loc în contextul în care grupul francez plănuia retragerea strategică din mai multe ţări, inclusiv România.
„Am urmărit dintotdeauna cu interes evoluţia modelului de business dezvoltat de Carrefour. Ideea de a reuni o ofertă extinsă de produse într-un singur loc a reprezentat un reper important pentru noi şi ne-a inspirat inclusiv în modul în care am dezvoltat Dedeman. Totodată, Carrefour România a deschis drumuri importante în relaţia cu producătorii locali, promovând autenticitatea produselor româneşti. Este o filosofie în care ne regăsim pe deplin deoarece un business sănătos creşte doar alături de comunitatea care îl susţine”, declara Dragoş Pavăl, preşedinte Pavăl Holding şi Dedeman, într-un comunicat, după achiziţie.
Carrefour România operează o rețea multi-format de 478 de unități comerciale, incluzând 55 de hipermarketuri, 191 de supermarketuri, 202 magazine de proximitate și 30 de magazine de tip discount. În 2024, Carrefour România a avut o cifră de afaceri de circa 12.5 miliarde de lei, înregistrând un profit de circa 52.5 milioane de lei.
Investitori în fotbal!
Pe lângă afacerile din mai multe domenii, retail, imobiliar, bursă, fraţii Pavăl au devenit, recent, şi investitori în fotbal. Ei finanţează proiectul de fotbal al echipei FC Bacău, care evoluează în Liga a 2-a.
FC Bacău a promovat sezonul trecut în Liga a 2-a, dar nu are şanse să mai prindă play-off-ul, în ciuda rezultatelor bune din ultimele etape. În ultimele 3 meciuri FC Bacău le-a învins pe Steaua, cu 3-2, pe Ceahlăul, cu 5-1 şi pe Metalul Buzău, cu 1-0. După 18 etape, FC Bacău este pe locul 11, cu 26 de puncte. Chindia, aflată pe ultimul loc ce duce în play-off, are 33 de puncte. Băcăuanii mai au 3 meciuri de disputat în sezonul regular.
Patronul FCSB, Gigi Becali (67 de ani), se arăta convins că FC Bacău, cu finanţarea fraţilor Pavăl, va fi o forţă de temut, în viitor, în fotbalul românesc. Cei implicaţi în proiectul de acolo mărturiseau că investiţiile fraţilor Pavăl se văd deja. Constantin Enache este antrenorul echipei.
Numele fraţilor Pavăl a fost vehiculat şi într-o posibilă asociere cu Dan Şucu la Genoa. Nu a apărut nimic în acest sens, chiar dacă Şucu vorbea, la un moment dat, despre mai mulţi investitori pe care s-ar baza în proiectul de la clubul din Serie A. Becali spunea că nu crede în această variantă, a asocierii fraţilor Pavăl cu Dan Şucu în fotbal.
- (P) Tehnologia care contează: Cum să îți construiești un ecosistem digital eficient
- Juventus a fost aproape de o revenire istorică! Galatasaray s-a calificat în optimile Champions League după un meci dramatic
- Tudor Jercan, un parcurs construit pas cu pas spre performanță internațională
- 5 filme și seriale despre Pablo Escobar pe care nu trebuie să le ratezi
- (P) Anvelope pentru flotele de curierat – ce modele să alegi în 2026 pentru rezistență maximă, pe termen lung