(P) Anvelope pentru flotele de curierat - ce modele să alegi în 2026 pentru rezistență maximă, pe termen lung - Antena Sport

Recomandări de anvelope pentru flote de curierat

1. Anvelopa vara Debica Presto HP2 205/55R16 91H

Debica Presto HP2 este o anvelopă de vară concepută pentru utilizare zilnică și kilometraj ridicat. Oferă stabilitate bună pe carosabil uscat și performanțe echilibrate pe drum umed. Designul benzii de rulare contribuie la o uzură uniformă și la confort în timpul deplasării. Este o opțiune potrivită pentru flotele de curierat care circulă frecvent în mediul urban.

2. Anvelopa vara Pirelli Powergy 2 225/45R17 94Y XL

Pirelli Powergy 2 este o anvelopă premium destinată performanței și stabilității la viteze ridicate. Versiunea XL oferă rezistență suplimentară la sarcină, ceea ce o face potrivită pentru vehicule utilizate intens. Modelul benzii de rulare asigură aderență bună și control pe carosabil umed. Pentru flotele de curierat care doresc performanță și durabilitate, acest model poate fi o alegere eficientă.

3. Anvelopa vara Taurus Summer 3 195/65R15 91V

Taurus Summer 3 este o anvelopă de vară accesibilă, concepută pentru utilizare frecventă în trafic urban. Oferă stabilitate bună și performanțe echilibrate pentru vehiculele utilizate în livrări. Designul benzii de rulare ajută la evacuarea apei și la menținerea aderenței pe carosabil umed. Este o opțiune potrivită pentru flotele care doresc un echilibru între cost și durabilitate.

Cum întreții corect anvelopele unei flote de curierat

Întreținerea corectă a anvelopelor poate prelungi semnificativ durata lor de viață și poate reduce costurile pentru companie. Monitorizarea presiunii este unul dintre cele mai importante aspecte. Presiunea incorectă poate accelera uzura și poate crește consumul de combustibil.

Rotația periodică a anvelopelor ajută la distribuirea uniformă a uzurii. În cazul flotelor de curierat, această procedură poate fi realizată la intervale regulate, de exemplu la fiecare 10.000 km.

Verificarea adâncimii benzii de rulare este, de asemenea, importantă pentru siguranță și pentru respectarea normelor legale. O bandă de rulare uzată poate reduce aderența pe carosabil umed și poate crește distanța de frânare.

Pentru flotele mari, inspecțiile periodice și monitorizarea stării anvelopelor pot ajuta la identificarea problemelor înainte ca acestea să ducă la oprirea vehiculului.

Pentru companiile de curierat și livrări, alegerea anvelopelor potrivite este o decizie importantă care influențează costurile operaționale și siguranța vehiculelor.

Modelele proiectate pentru durabilitate și performanță pot rezista mai bine la kilometraj ridicat, la sarcini variabile și la utilizare intensă în trafic urban. În același timp, întreținerea corectă a anvelopelor contribuie la prelungirea duratei de utilizare și la menținerea flotei în stare optimă.

Prin selectarea unor produse potrivite și prin monitorizarea constantă a stării acestora, companiile pot asigura funcționarea eficientă a vehiculelor și pot reduce riscul opririlor neplanificate în activitatea de livrare.