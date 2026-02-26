Juventus a fost aproape de o revenire istorică! Galatasaray s-a calificat în optimile Champions League după un meci dramatic - Antena Sport

Închide meniul
Juventus a fost aproape de o revenire istorică! Galatasaray s-a calificat în optimile Champions League după un meci dramatic

Alex Masgras Publicat: 26 februarie 2026, 0:54

Juventus a fost aproape de o revenire istorică! Galatasaray s-a calificat în optimile Champions League după un meci dramatic

Victor Osimhen, în Juventus - Galatasaray / Profimedia

Juventus a ratat şansa de a se califica în optimile de finală UEFA Champions League, după ce a reuşit să trimită returul cu Galatasaray în prelungiri. După ce turcii s-au impus cu 5-2 la Istanbul, puţini au fost cei care au mai crezut în şansa “Bătrânei Doamne”. Chiar dacă formaţia din Torino a avut 3-0, Galatasaray a reuşit să înscrie de două ori şi să pună capăt speranţelor italienilor. Turcii merg astfel mai departe după o dublă nebună, cu 7-5 la general.

În urma acestei partide, Italia a primit o adevărată lovitură. Atalanta este singura echipă din Serie A rămasă în competiţie, după ce Inter a fost eliminată de Bodo/ Glimt marţi seară.

Juventus a fost aproape de o revenire istorică

În minutul 37, Locatelli a deschis scorul după ce a trasformat o lovitură de la 11 metri. Un moment dificil pentru Juventus a avut loc însă în minutul 48, când Lloyd Kelly a văzut cartonaşul roşu, pentru un fault la jumătatea terenului.

În ciuda faptului că Juventus evolua în 10 oameni, tot “Bătrâna Doamnă” a marcat. Gatti a dus scorul la 2-0, pentru ca Weston McKennie să împingă meciul în prelungiri, graţie reuşitei din minutul 82. Chiar şi în inferioritate numerică, Juventus arăta mult mai bine, în timp ce Galatasaray dădea semne de slăbiciune.

În minutul 105+1, Victor Osimhen a făcut linişte pe Allianz Stadium, după ce a înscris cu un şut din interiorul careului, împotriva fostei rivale din Serie A. În căutarea golului care să trimită dubla la loviturile de departajare, Juventus a primit lovitura de graţie în minutul 119, când Yilmaz a înscris şi i-a trimis acasă pe fanii “Bătrânei Doamne”.

Acum, Galatasaray are două posibile adversare. La tragerea la sorţi care va avea loc vineri, la Nyon, turcii pot pica fie cu Liverpool, echipă pe care au învins-o în grupa principală, pe teren propriu, fie cu Tottenham.

Juventus a ratat o şansă uriaşă, după ce a reuşit să ajungă la 3-0. Dacă se califica, “Bătrâna Doamnă” ar fi devenit prima echipă de la Liverpool, în dubla cu Barcelona, în semifinala din 2019, care se califică după ce a pierdut turul la o diferenţă de trei goluri.

