Tudor Jercan, un parcurs construit pas cu pas spre performanță internațională - Antena Sport

Motorsportul românesc produce constant talente tinere, însă puțini piloți reușesc să combine rezultatele din competițiile interne cu prezențe solide în campionate puternice din străinătate. Tudor Jercan face parte din această categorie. La doar 14 ani, el are deja un istoric competițional coerent, victorii în România și Italia și un plan clar pentru următorii ani.
Debut timpuriu și primele rezultate
Tudor a urcat pentru prima dată într-un kart la vârsta de 4 ani. Competițiile oficiale au început la 5-6 ani, iar prima cursă oficială a avut loc în 2018. Evoluția a fost constantă.
În 2019 a încheiat campionatul pe locul al doilea la categoria Pufo. În 2020 a trecut la Mini, iar în 2021 a obținut primul său titlu de campion în România. Acest rezultat a confirmat potențialul și a deschis drumul spre competițiile internaționale.
La finalul anului 2021 a început să concureze în Italia, într-un mediu mult mai competitiv. În 2022 a câștigat prima cursă pe un circuit italian. În 2023 a făcut pasul la categoria Junior, iar în 2025 a obținut trei victorii în Italia, demonstrând capacitatea de adaptare la nivel înalt.
Sezonul 2026, un an al deciziilor strategice
Programul competițional pentru 2026 include participări la curse de karting în Italia și România, precum și prezențe în competiții de anduranță. Unele etape se suprapun, ceea ce impune o analiză atentă a priorităților.
Accentul începe să se mute progresiv către mașini, într-un proces firesc pentru un pilot care vizează categorii superioare. Testele programate în perioada următoare vor avea un rol decisiv în stabilirea direcției principale pentru acest sezon.
Tranziția de la karting la mașini
Diferențele dintre karting și cursele auto sunt semnificative. În kart, duelurile sunt directe, iar contactul roată la roată face parte din dinamica obișnuită. În mașină, gestionarea echipamentului și protejarea materialului tehnic devin prioritare.
Experiența acumulată în testele de anduranță la volanul unui Logan a fost un pas important. Pilotajul presupune o altă raportare la greutate, la sistemul de frânare și la schimbarea treptelor. Anduranța adaugă componenta strategică și necesitatea colaborării cu un al doilea pilot, aspect esențial în cursele de patru ore.
Stil de pilotaj și puncte forte
Unul dintre atuurile clare ale lui Tudor este performanța în condiții de ploaie. În situații cu aderență redusă reușește să mențină un ritm competitiv și să valorifice un stil de pilotaj care îl diferențiază.
Pe uscat, evoluția constantă a stării pistei impune ajustări fine și rapide. Adaptabilitatea în aceste condiții reprezintă o zonă de dezvoltare care poate aduce un plus consistent în rezultatele viitoare.
Obiective pe termen lung
Tudor își propune să ajungă cât mai sus în motorsport. Visul rămâne Formula 1, însă traseul realist include și alternative solide precum competițiile GT3 sau cursele de tip Le Mans 24H. Aceste categorii oferă mai multe oportunități și pot asigura o carieră profesionistă stabilă.
Echilibrul dintre școală și performanță
În afara circuitului, Tudor este elev în clasa a VII-a, cu un program zilnic foarte incarcat. Matematica și fizica sunt materiile preferate, discipline care dezvoltă gândirea logică și capacitatea de analiză, utile în motorsport.
În timpul liber joacă jocuri pe calculator, precum Fortnite. Gestionarea timpului și integrarea unui program fizic constant rămân provocări importante.
Un proiect pe termen lung
Tudor Jercan își construiește cariera pe baze solide. Rezultatele din România și Italia, deschiderea către competițiile de anduranță și o strategie clară de dezvoltare personală și mediatică conturează profilul unui pilot aflat în plină formare.
Sezonul 2026 va reprezenta un test important. Deciziile luate în acest an pot influența decisiv traseul către nivelul următor al motorsportului internațional.
- Juventus a fost aproape de o revenire istorică! Galatasaray s-a calificat în optimile Champions League după un meci dramatic
- 5 filme și seriale despre Pablo Escobar pe care nu trebuie să le ratezi
- (P) Anvelope pentru flotele de curierat – ce modele să alegi în 2026 pentru rezistență maximă, pe termen lung
- Milionarul discret din România care tocmai a cumpărat un hotel celebru de pe litoral. Cât a costat
- Afacerea cu care a înregistrat profit milionarul celebru, după ce şi-a înşelat soţia cu prietena acesteia!