Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Tudor Jercan, un parcurs construit pas cu pas spre performanță internațională - Antena Sport

Home | Diverse | Tudor Jercan, un parcurs construit pas cu pas spre performanță internațională

Tudor Jercan, un parcurs construit pas cu pas spre performanță internațională

Catalin Ghigea Publicat: 25 februarie 2026, 20:00 / Actualizat: 26 februarie 2026, 0:29

Comentarii
Tudor Jercan, un parcurs construit pas cu pas spre performanță internațională

Tudor Jercan / Arhiva personala

Motorsportul românesc produce constant talente tinere, însă puțini piloți reușesc să combine rezultatele din competițiile interne cu prezențe solide în campionate puternice din străinătate. Tudor Jercan face parte din această categorie. La doar 14 ani, el are deja un istoric competițional coerent, victorii în România și Italia și un plan clar pentru următorii ani.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Debut timpuriu și primele rezultate

Tudor a urcat pentru prima dată într-un kart la vârsta de 4 ani. Competițiile oficiale au început la 5-6 ani, iar prima cursă oficială a avut loc în 2018. Evoluția a fost constantă.

În 2019 a încheiat campionatul pe locul al doilea la categoria Pufo. În 2020 a trecut la Mini, iar în 2021 a obținut primul său titlu de campion în România. Acest rezultat a confirmat potențialul și a deschis drumul spre competițiile internaționale.

La finalul anului 2021 a început să concureze în Italia, într-un mediu mult mai competitiv. În 2022 a câștigat prima cursă pe un circuit italian. În 2023 a făcut pasul la categoria Junior, iar în 2025 a obținut trei victorii în Italia, demonstrând capacitatea de adaptare la nivel înalt.

Sezonul 2026, un an al deciziilor strategice

Programul competițional pentru 2026 include participări la curse de karting în Italia și România, precum și prezențe în competiții de anduranță. Unele etape se suprapun, ceea ce impune o analiză atentă a priorităților.

Reclamă
Reclamă

Accentul începe să se mute progresiv către mașini, într-un proces firesc pentru un pilot care vizează categorii superioare. Testele programate în perioada următoare vor avea un rol decisiv în stabilirea direcției principale pentru acest sezon.

Tranziția de la karting la mașini

Diferențele dintre karting și cursele auto sunt semnificative. În kart, duelurile sunt directe, iar contactul roată la roată face parte din dinamica obișnuită. În mașină, gestionarea echipamentului și protejarea materialului tehnic devin prioritare.

Experiența acumulată în testele de anduranță la volanul unui Logan a fost un pas important. Pilotajul presupune o altă raportare la greutate, la sistemul de frânare și la schimbarea treptelor. Anduranța adaugă componenta strategică și necesitatea colaborării cu un al doilea pilot, aspect esențial în cursele de patru ore.

Un medic mărturiseşte că a încălcat protocolul pentru a-şi salva pacienţii. "Trebuie să faci improvizaţii"Un medic mărturiseşte că a încălcat protocolul pentru a-şi salva pacienţii. "Trebuie să faci improvizaţii"
Reclamă

Stil de pilotaj și puncte forte

Unul dintre atuurile clare ale lui Tudor este performanța în condiții de ploaie. În situații cu aderență redusă reușește să mențină un ritm competitiv și să valorifice un stil de pilotaj care îl diferențiază.

Pe uscat, evoluția constantă a stării pistei impune ajustări fine și rapide. Adaptabilitatea în aceste condiții reprezintă o zonă de dezvoltare care poate aduce un plus consistent în rezultatele viitoare.

Obiective pe termen lung

Tudor își propune să ajungă cât mai sus în motorsport. Visul rămâne Formula 1, însă traseul realist include și alternative solide precum competițiile GT3 sau cursele de tip Le Mans 24H. Aceste categorii oferă mai multe oportunități și pot asigura o carieră profesionistă stabilă.

Echilibrul dintre școală și performanță

În afara circuitului, Tudor este elev în clasa a VII-a, cu un program zilnic foarte incarcat. Matematica și fizica sunt materiile preferate, discipline care dezvoltă gândirea logică și capacitatea de analiză, utile în motorsport.

În timpul liber joacă jocuri pe calculator, precum Fortnite. Gestionarea timpului și integrarea unui program fizic constant rămân provocări importante.

Un proiect pe termen lung

Tudor Jercan își construiește cariera pe baze solide. Rezultatele din România și Italia, deschiderea către competițiile de anduranță și o strategie clară de dezvoltare personală și mediatică conturează profilul unui pilot aflat în plină formare.

Sezonul 2026 va reprezenta un test important. Deciziile luate în acest an pot influența decisiv traseul către nivelul următor al motorsportului internațional.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga titlul la piloţi în Formula 1, în 2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Revolta specialilor, episodul 2. Poliţiştii au început protestele pentru că se vor pensiona la 65 de ani
Observator
Revolta specialilor, episodul 2. Poliţiştii au început protestele pentru că se vor pensiona la 65 de ani
Cum răspunde Julia Sauter după ce a fost acuzată că nu știe limba română. Cine sare în apărarea patinatoarei de la Jocurile Olimpice de iarnă 
Fanatik.ro
Cum răspunde Julia Sauter după ce a fost acuzată că nu știe limba română. Cine sare în apărarea patinatoarei de la Jocurile Olimpice de iarnă 
0:54 26 feb.
Istvan Kovacs, pus la pământ de un star de la PSG. Românul, protagonistul unui moment comic în Liga Campionilor
0:36 26 feb.
Posibilele dueluri de foc din optimile Champions League! Cu cine pot pica Real Madrid, PSG, Liverpool şi Barcelona
0:35 26 feb.
Real Madrid – Benfica 2-1. Ibericii, în optimile UCL. Galatasaray, calificare după un meci “de infarct” cu Juve
23:58
Ciocnire „horror” în Real Madrid – Benfica! Asencio a fost scos pe targă
23:30
Andrea Mandorlini a reclamat-o pe CFR la FRF. Italianul își vrea banii neprimiți după ultima aventură din Cluj
23:27
Istvan Kovacs a eliminat un jucător în PSG – Monaco! Două cartonașe galbene în 4 minute. A urmat dezastrul
Vezi toate știrile
1 Blaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe 2 Anunţul lui Giuseppe Marotta despre plecarea lui Cristi Chivu şi venirea lui Simeone 3 Gino Iorgulescu, declaraţie surprinzătoare: “Dacă FCSB nu ajunge în play-off, toate cluburile au de pierdut” 4 Billel Omrani s-a întors în fotbalul românesc. Cu ce echipă a bătut palma 5 Clubul vizat de dosarul meciurilor aranjate a dat afară toţi jucătorii. Mesajul postat de club 6 Detalii şocante despre blaturile din România, după percheziţii. Antrenorul recunoaşte: “Mi s-a cerut să-i lăsăm să ne bată”
Citește și
Cele mai citite
Care este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţitCare este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţit
Blaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţeBlaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe
Transfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficialTransfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficial
Cum mai poate prinde FCSB play-off-ul, după ce FC Argeș a învins-o pe Farul. Toate calculeleCum mai poate prinde FCSB play-off-ul, după ce FC Argeș a învins-o pe Farul. Toate calculele