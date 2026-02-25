Tudor Jercan, un parcurs construit pas cu pas spre performanță internațională - Antena Sport

Motorsportul românesc produce constant talente tinere, însă puțini piloți reușesc să combine rezultatele din competițiile interne cu prezențe solide în campionate puternice din străinătate. Tudor Jercan face parte din această categorie. La doar 14 ani, el are deja un istoric competițional coerent, victorii în România și Italia și un plan clar pentru următorii ani.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Debut timpuriu și primele rezultate

Tudor a urcat pentru prima dată într-un kart la vârsta de 4 ani. Competițiile oficiale au început la 5-6 ani, iar prima cursă oficială a avut loc în 2018. Evoluția a fost constantă.

În 2019 a încheiat campionatul pe locul al doilea la categoria Pufo. În 2020 a trecut la Mini, iar în 2021 a obținut primul său titlu de campion în România. Acest rezultat a confirmat potențialul și a deschis drumul spre competițiile internaționale.

La finalul anului 2021 a început să concureze în Italia, într-un mediu mult mai competitiv. În 2022 a câștigat prima cursă pe un circuit italian. În 2023 a făcut pasul la categoria Junior, iar în 2025 a obținut trei victorii în Italia, demonstrând capacitatea de adaptare la nivel înalt.

Sezonul 2026, un an al deciziilor strategice

Programul competițional pentru 2026 include participări la curse de karting în Italia și România, precum și prezențe în competiții de anduranță. Unele etape se suprapun, ceea ce impune o analiză atentă a priorităților.