Dan Alexa nu are dubii! Care este principala candidată la titlu în Liga 1, în viziunea ”Chirurgului” - Antena Sport

Universitatea Craiova, Dinamo și Rapid București par echipele înscrise în prezent în lupta pentru titlu din Liga 1, însă situația se poate schimba, în funcție de ce alte formații vor prinde play-off-ul la finalul sezonului regular.

Dan Alexa a dat verdictul cu privire la principala candidată pentru câștigarea trofeului, iar ”Chirurgul” a venit și cu argumente pentru a-și consolida alegerea.

Universitatea Craiova, favorită la titlu în viziunea lui Dan Alexa

Universitatea Craiova va încheia mai mult ca sigur sezonul regular din postura de lider al Ligii 1, oltenii având un parcurs fantastic, în ciuda schimbării abrupte de antrenor din timpul actualei stagiuni.

Dan Alexa este de părere că oltenii nu vor avea rivali în lupta pentru titlu și a explicat și ce anume este diferit față de celelalte sezoane. În același timp, acesta și-a exprimat regretul pentru faptul că Mirel Rădoi a ales să plece din Bănie.

„Craiova arată bine, pe ea o văd favorită la titlu. Pe lângă controlul jocului, au și siguranță. Acolo există omogenitate și jucători care fac diferența, iar pe atacanți, Nsimba și Al Hamlawi, i-au nimerit fantastic. Sunt o echipă organizată și foarte puternică. Filipe Coelho e o surpriză, nu-l cunoșteam. Antrenorul portughez a avut capacitatea și inspirația să rămână la sistemul cu 3 fundași centrali.