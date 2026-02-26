Steaua București, victorie după trei eșecuri consecutive în Liga 2. „Militarii” s-au chinuit cu CSM Slatina - Antena Sport

Închide meniul
Steaua București, victorie după trei eșecuri consecutive în Liga 2. „Militarii” s-au chinuit cu CSM Slatina

Daniel Işvanca Publicat: 26 februarie 2026, 19:33

Jucătorii de la Steaua București / SPORT PICTURES

Steaua București a pus punct seriei de trei înfrângeri consecutive, asta după ce „militarii” s-au impus cu scorul de 2-1 în fața celor de la CSM Slatina, în etapa cu numărul 19 din Liga 2.

Formația antrenată de Daniel Oprița a ajuns la cota 33 în acest sezon și a egalat în clasament echipa de pe locul șase, Chindia Târgoviște.

Steaua București – CSM Slatina 2-1

Steaua București s-a apropiat de zona de play-off în Liga 2, după succesul obținut pe teren propriu în fața celor de la CSM Slatina, din etapa cu numărul 19.

Gruparea antrenată de Daniel Oprița a marcat ambele reușite prin Rubio (min. 24 și min. 41), în prima repriză. Oaspeții au redus din diferență prin Emilian Pacionel, care a transformat o lovitură de la 11 metri (min. 82).

Pe final, oltenii au rămas și în inferioritate numerică, după ce Șoptirean a văzut direct cartonașul roșu pentru un fault din postura de ultim apărător, făcut asupra lui Lascu.

