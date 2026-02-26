Plecare importantă de la Rapid! Victor Angelescu a confirmat despărţirea: "I-am acceptat demisia" - Antena Sport

Preşedintele executiv al Rapidului, Victor Angelescu (41 de ani), a confirmat plecarea lui Daniel Sandu de la clubul giuleştean. Daniel Sandu ocupa funcţia de director al departamentului de scouting al clubului. Daniel Sandu a primit o ofertă din partea clubului Toulouse, din Franţa, înaintându-şi demisia. Angelescu a anunţat acum că demisia lui Sandu a fost acceptată.

Daniel Sandu a lucrat la Rapid peste 4 ani. A fost şef al departamentului de scouting și recrutare, în perioada noiembrie 2021 – mai 2024, apoi director sportiv, în perioada martie 2024 – iulie 2025, până la venirea lui Mauro Pederzoli. Sandu se prezenta pe LinkedIn şi ca asistent al lui Pederzoli, după venirea italianului la clubul din Giuleşti.

E oficial! Daniel Sandu pleacă de la Rapid

“Din ce am înțeles, pleacă (n.r: Daniel Sandu), da, de la noi. Adică am vorbit și a înaintat demisia, am acceptat-o și pleacă. A fost o decizie a lui. Am înțeles că a primit o ofertă de la alt club și a decis să se ducă la un club în afara țării. Avem variante (n.r: de înlocuitor), suntem în anumite discuții, dar vă dați seama că nu pot să vă spun cu cine”, a declarat Victor Angelescu pentru gsp.ro.

Daniel Sandu a fost contestat puternic de către galeria Rapidului, care i-a reproşat anumite transferuri.

Albion Rrahmani, care a fost cumpărat cu 1.350.000 de euro şi vândut cu 5 milioane de euro, se află printre transferurile reuşite de Daniel Sandu. Tobias Christensen, cumpărat cu 700.000 de euro, a confirmat şi el la Rapid, fiind printre titularii de drept ai echipei. Printre transferurile criticate a fost aducerea lui Timotej Jambor, pe care Rapid a plătit 1 milion de euro. Jambor a marcat un gol în 13 meciuri pentru Rapid în campionat şi un gol în Cupa României, în cele două meciuri în care a jucat în această competiţie. Rapid l-a împrumutat pe Jambor în liga a 2-a poloneză, la Slask Wroclaw.