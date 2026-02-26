Plecare importantă de la Rapid! Victor Angelescu a confirmat despărţirea: "I-am acceptat demisia" - Antena Sport

Închide meniul
Plecare importantă de la Rapid! Victor Angelescu a confirmat despărţirea: “I-am acceptat demisia”

Bogdan Stănescu Publicat: 26 februarie 2026, 19:04

Victor Angelescu / Profimedia Images

Preşedintele executiv al Rapidului, Victor Angelescu (41 de ani), a confirmat plecarea lui Daniel Sandu de la clubul giuleştean. Daniel Sandu ocupa funcţia de director al departamentului de scouting al clubului. Daniel Sandu a primit o ofertă din partea clubului Toulouse, din Franţa, înaintându-şi demisia. Angelescu a anunţat acum că demisia lui Sandu a fost acceptată.

Daniel Sandu a lucrat la Rapid peste 4 ani. A fost şef al departamentului de scouting și recrutare, în perioada noiembrie 2021 – mai 2024, apoi director sportiv, în perioada martie 2024 – iulie 2025, până la venirea lui Mauro Pederzoli. Sandu se prezenta pe LinkedIn şi ca asistent al lui Pederzoli, după venirea italianului la clubul din Giuleşti.

“Din ce am înțeles, pleacă (n.r: Daniel Sandu), da, de la noi. Adică am vorbit și a înaintat demisia, am acceptat-o și pleacă. A fost o decizie a lui. Am înțeles că a primit o ofertă de la alt club și a decis să se ducă la un club în afara țării. Avem variante (n.r: de înlocuitor), suntem în anumite discuții, dar vă dați seama că nu pot să vă spun cu cine”, a declarat Victor Angelescu pentru gsp.ro.

Daniel Sandu a fost contestat puternic de către galeria Rapidului, care i-a reproşat anumite transferuri.

Albion Rrahmani, care a fost cumpărat cu 1.350.000 de euro şi vândut cu 5 milioane de euro, se află printre transferurile reuşite de Daniel Sandu. Tobias Christensen, cumpărat cu 700.000 de euro, a confirmat şi el la Rapid, fiind printre titularii de drept ai echipei. Printre transferurile criticate a fost aducerea lui Timotej Jambor, pe care Rapid a plătit 1 milion de euro. Jambor a marcat un gol în 13 meciuri pentru Rapid în campionat şi un gol în Cupa României, în cele două meciuri în care a jucat în această competiţie. Rapid l-a împrumutat pe Jambor în liga a 2-a poloneză, la Slask Wroclaw.

