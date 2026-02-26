Veste cruntă pentru Hansi Flick! S-a „rupt” și va lipsi 5 săptămâni - Antena Sport

Închide meniul
Veste cruntă pentru Hansi Flick! S-a „rupt” și va lipsi 5 săptămâni

Daniel Işvanca Publicat: 26 februarie 2026, 19:06

Frenkie de Jong și Pau Cubarsi / Profimedia

Barcelona va primi vizita celor de la Villareal în cadrul următoarei etape de La Liga, însă Hansi Flick se confruntă cu o mare problemă în zona mediană, cu doar câteva zile înaintea partidei.

Deși Pedri a revenit de curând pe gazon, acum tehnicianul catalanilor nu se va putea baza pe Frenkie de Jong, care a suferit o accidentare serioasă la ultimul antrenament al echipei.

Frenkie de Jong, OUT pentru meciul cu Villarreal

Barcelona se află în luptă directă cu rivala Real Madrid pentru câștigarea titlului, iar fiecare meci a devenit crucial, având în vedere faptul că diferența dintre cele două formații este de un singur punct.

Gruparea lui Hansi Flick va primi pe teren propriu vizita celor de la Villarreal, iar tehnicianul german a rămas fără unul dintre cei mai importanți jucători.

Frenkie de Jong a suferit o accidentare musculară la antrenamentul care a avut loc joi și va lipsi de pe teren între patru și cinci săptămâni. Acesta va rata dueluri importante din campionat pentru Barcelona.

