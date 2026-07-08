Suma uriaşă pe care o cheltuie partenerul de afaceri al lui Adrian Mutu, pentru a-i premia pe cei cu 10 la BAC!

Partenerul de afaceri al lui Adrian Mutu (47 de ani), Paul Nicolau, cunoscut ca Pescobar, îi premiază şi în acest an pe absolvenţii de liceu care au obţinut media 10 la BAC.

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Pescobar a dezvăluit că va scoate din conturi 11.500 de euro pentru a-i premia cu câte 250 de euro pe cei 45 de elevi care au avut media 10 la examenul de Bacalaureat din această vară.

11.500 de euro scoate din conturi Pescobar pentru a-i premia pe absolvenţii care au luat 10 la BAC

„Dragi copii, felicitări! Tuturor, nu doar celor care ați luat nota zece pe linie. Cum am promis, mă țin de cuvânt și voi transfera câte 250 de euro tuturor celor care au luat zece la BAC. Celorlalți, doar felicitări! 1250 de lei, felicitări!

O să iau fiecare județ în parte. Am primit multe mesaje. Ideea e că trebuie să și verific, pentru că în anii trecuți au mai trimis și așa… m-au păcălit niște copii, dar nu contează, mă bucur că le-am dat și lor. Sper ca anul ăsta să nu mai fiu păcălit. Sunt 45 de elevi ce au luat media 10 la BAC. Pentru mine, totalizează un gest de 11.500 de euro, dacă nu mă înșel. Pe acolo. Felicitări! Doamne, ajută! Bravo!”, a spus Pescobar.

Pescobar e partener de afaceri cu Adrian Mutu în academia de fotbal care îi poartă numele “Briliantului”

Pescobar şi Adrian Mutu au investit împreună 1.5 milioane de euro în academia de fotbal care îi poartă numele “Briliantului”. Adrian Mutu e fără echipă de aproape un an şi jumătate, de la despărţirea de Petrolul, la mijlocul lunii martie 2025. De atunci, Adrian Mutu s-a ocupat de academia de fotbal în care e partener cu Pescobar.