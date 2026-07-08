“Nu înțeleg cum poate la 39 de ani”. Djokovic i-a uluit de toți după meciul-maraton din sferturile Wimbledon

Novak Djokovic s-a calificat în semifinalele de la Wimbledon după un meci dramatic contra lui Felix Auger-Aliassime și a atras laude din toată lumea tenisului. Recent, Julien Varlet, un fost tenismen francez, și-a exprimat și el adimrația pentru ce a reușit să facă Nole la 39 de ani, câștigând cel mai lung sfert de finală din istoria turneului de la All England Club.

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Novak Djokovic și Felix Auger-Aliassime au oferit marți un meci pentru istoria tenisului în sferturile de finală de la Wimbledon. Cel mai titrat jucător din istorie în materie de Grand Slam-uri a avut câștig de cauză în fața canadianului la capătul unui duel care a durat 5 ore și 14 minute, fiind consemnată astfel cea mai lungă partidă din această fază a competiției la turneul de la Londra.

Ritmul afișat de Djokovic în sfertul de la Wimbledon a fascinat un francez

După ce a reușit să se impună la All England Club, Djokovic a fost lăudat de enorm de multe persoane din “sportul alb”, iar declarațiile au continuat să curgă și la o zi distanță. Fostul jucător francez de tenis, Julien Varlet, s-a arătat uluit de ritmul pe care l-a avut Nole în partida pe care a câștigat-o cu scorul de 7-6 (10), 3-6, 6-3, 6-7 (4), 7-6 (4).

“În niciun moment nu s-a văzut diferența de vârstă dintre Djokovic și Auger-Aliassime. E fascinant! Nu înțeleg cum la 39 de ani poate să mențină ritmul acela timp de cinci ore consecutive.

Nici măcar o dată, în al patrulea sau a cincilea set, când a devenit mai greu, când a trebuit să se lupte, nu a apărut o scădere la nivel fizic. În super tie-break, poți să începi să simți încordarea, dar e perfect, joacă perfect.