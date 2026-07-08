“Nu înțeleg cum poate la 39 de ani”. Djokovic i-a uluit de toți după meciul-maraton din sferturile Wimbledon

Novak Djokovic s-a calificat în semifinalele de la Wimbledon după un meci dramatic contra lui Felix Auger-Aliassime și a atras laude din toată lumea tenisului. Recent, Julien Varlet, un fost tenismen francez, și-a exprimat și el adimrația pentru ce a reușit să facă Nole la 39 de ani, câștigând cel mai lung sfert de finală din istoria turneului de la All England Club.
Novak Djokovic și Felix Auger-Aliassime au oferit marți un meci pentru istoria tenisului în sferturile de finală de la Wimbledon. Cel mai titrat jucător din istorie în materie de Grand Slam-uri a avut câștig de cauză în fața canadianului la capătul unui duel care a durat 5 ore și 14 minute, fiind consemnată astfel cea mai lungă partidă din această fază a competiției la turneul de la Londra.
Ritmul afișat de Djokovic în sfertul de la Wimbledon a fascinat un francez
După ce a reușit să se impună la All England Club, Djokovic a fost lăudat de enorm de multe persoane din “sportul alb”, iar declarațiile au continuat să curgă și la o zi distanță. Fostul jucător francez de tenis, Julien Varlet, s-a arătat uluit de ritmul pe care l-a avut Nole în partida pe care a câștigat-o cu scorul de 7-6 (10), 3-6, 6-3, 6-7 (4), 7-6 (4).
“În niciun moment nu s-a văzut diferența de vârstă dintre Djokovic și Auger-Aliassime. E fascinant! Nu înțeleg cum la 39 de ani poate să mențină ritmul acela timp de cinci ore consecutive.
Nici măcar o dată, în al patrulea sau a cincilea set, când a devenit mai greu, când a trebuit să se lupte, nu a apărut o scădere la nivel fizic. În super tie-break, poți să începi să simți încordarea, dar e perfect, joacă perfect.
De fapt, ce spun deseori e că starea fizică duce spre puterea mentală. Are capul atât de limpede încât realizezi că e în vârf la nivel fizic. Când începi să te simți mai slab pe plan fizic, îți pierzi din concentrare, nu mai lovești neapărat cele mai bune lovituri, ești poziționat mai slab, dar face totul perfect. E de necrezut“, a spus fostul tenismen francez la emisiunea Sans Filet, conform welovetennis.fr.
În drumul spre a egala recordul lui Roger Federer de titluri câștigate la Wimbledon, opt la număr, Djokovic îl va înfrunta pe Jannik Sinner în semifinalele Grand Slam-ului londonez. Liderul mondial pornește ca favorit, însă în ultimul meci direct, Nole s-a impus în semifinalele de la Australian Open în decisiv.
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