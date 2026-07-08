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Oferta primită de Luka Modric la 40 de ani, după Campionatul Mondial. Unde şi-ar putea continua cariera

Viviana Moraru Publicat: 8 iulie 2026, 18:22

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Oferta primită de Luka Modric la 40 de ani, după Campionatul Mondial. Unde şi-ar putea continua cariera

Luka Modric, la Campionatul Mondial/ Profimedia

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Luka Modric (40 de ani) a primit o ofertă, la scurt timp după ce a disputat ultimul meci la Campionatul Mondial. Croaţia a fost eliminată de Portugalia în şaisprezecimile turneului final, scor 1-2.

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Luka Modric a ajuns liber de contract în această vară, după ce înţelegerea sa cu AC Milan a ajuns la final, la începutul lunii iulie. Mijlocaşul croat, câştigător al Balonului de Aur în 2018, a evoluat timp de un sezon pentru “diavoli”.

Luka Modric, ofertat tot de AC Milan după ce şi-a încheiat aventura la Campionatul Mondial

Ruben Amorim, noul antrenor de la AC Milan, a susţinut o conferinţă de presă şi a oferit declaraţii despre Luka Modric. Antrenorul portughez şi-a exprimat dorinţa ca mijlocaşul să continue la formaţia din Milano pentru încă un sezon.

Amorim a dezvăluit că a purtat discuţii personal cu Modric, în încercarea de a-l convinge pe acesta să semneze un nou contract cu AC Milan. Antrenorul vrea să se bazeze pe mijlocaş în viitorul sezon.

“Modric este un jucător pe care vrem să-l păstrăm datorită experienței sale: am vorbit cu el de două ori, dacă va fi nevoie o pot face din nou. Vrem să contăm pe Modric, conducerea a vorbit și ea cu el și sper să-l avem alături în câteva zile”, a declarat Ruben Amorim, conform presei din Italia.

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Luka Modric a bifat 37 de meciuri pentru AC Milan în sezonul trecut, în toate competiţiile. Mijlocaşul a reuşit să marcheze două goluri şi să ofere trei pase decisive.

La Campionatul Mondial, Luka Modric a fost titular în toate cele patru meciuri disputate de Croaţia. El a reuşit să ofere o pasă decisivă în duelul câştigat de croaţi cu Ghana, în grupe.

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