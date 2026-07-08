“Foarte bine, bravo”. O legendă a lui Dinamo, reacție surprinzătoare după ce Eddy Gnahore s-a înțeles cu FCSB

Eddy Gnahore urmează să devină noul jucător al celor de la FCSB după doi ani și jumătate la Dinamo, însă acest lucru nu a atras o reacție negativă din partea lui Gică Mihali, o legendă a alb-roșiilor. Fostul fundaș l-a felicitat pe fotbalistul francez pentru mutarea făcută și că a acceptat să meargă la un club care i-a pus pe masă un contract.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

FCSB a reușit să îi dea o mare lovitură rivalei Dinamo și să se înțeleagă cu Eddy Gnahore pentru un transfer. Contractul mijlocașului francez cu formația alb-roșie expira în vara anului 2026, iar clubul nu a încercat să prelungească înțelegerea, dar jucătorul și-a găsit repede un alt angajament și a ajuns la un acord cu Gigi Becali.

Eddy Gnahore nu e considerat “trădător” de Gică Mihali

Deși mutarea pe axa Dinamo – FCSB poate fi considerată un act de trădare de anumiți suporteri ai alb-roșiilor, un fost mare jucător al “câinilor” nu împărtășește această părere. Fostul fotbalist care a evoluat timp de șase ani pentru clubul din Ștefan cel Mare l-a lăudat pe Gnahore pentru decizia luată, în contextul în care nu a primit niciun semnal din partea echipei sale că l-ar dori pe viitor.

“Foarte, foarte bine, bravo! Băiatul și-a făcut datoria pentru Dinamo, nu are nimeni de ce să-l acuze că a trădat. Nu i-a oferit niciun contract (n.r. la Dinamo), i s-a zis de la început că vine alt antrenor, cu alte idei, care nu vrea să mai temporizeze, care vrea să joace în profunzime.

Gnahore este profesionist, bravo lui că merge unde i se oferă un contract! Să vedem dacă va juca bine la FCSB. Dacă va fi așa, atunci, de ce nu i s-a oferit contract aici (la Dinamo)? Atunci va fi bai“, a spus fostul membru al Generației de Aur, conform gsp.ro.