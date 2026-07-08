Veste proastă pentru Franţa, înaintea duelului cu Maroc. Apelul făcut la FIFA, respins

Jucătorii Franţei, în timpul unui meci de la Campionatul Mondial/ Profimedia

Cartonaşul galben primit de Michael Olise în timpul meciului câştigat cu 1-0 de Franţa împotriva Paraguayului, în optimile de finală ale Cupei Mondiale din 2026, a fost menţinut de FIFA, a anunţat selecţionerul Didier Deschamps într-o conferinţă de presă susţinută miercuri.

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“Situaţia cartonaşului galben a rămas neschimbată. Am primit o notificare de la FIFA în această dimineaţă, rămâne valabil”, a declarat selecţionerul Franţei în cadrul conferinţei de presă premergătoare meciului, desfăşurată la Gillette Stadium, în zona metropolitană a oraşului Boston.

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Cartonaşul galben al lui Michael Olise, menţinut în ciuda apelului făcut de Franţa la FIFA

A doua zi după meci, Federaţia franceză de fotbal (FFF) a solicitat anularea cartonaşului primit de Olise, argumentând că faultul pentru care fusese sancţionat coordonatorul de joc al “albaştrilor” nu avusese, de fapt, loc.

În minutele adiţionale ale unui meci foarte tensionat, Olise (24 de ani, 22 de selecţii) a fost sancţionat de arbitrul uzbec Ilghiz Tantaşev în urma unui conflict cu paraguayanul Matias Galarza, deşi imaginile arată clar că nu şi-a atins adversarul.

Jucătorul lui Bayern Munchen şi-a dus degetul la buze, iar câteva clipe mai târziu, mijlocaşul paraguayan s-a prăbuşit pe teren, mimând o lovitură în faţă primită din partea francezului, fapt ce l-a determinat pe arbitru să-l avertizeze pe Olise.