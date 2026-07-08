FCSB – Al Jazira se joacă ACUM. Roş-albaştrii au deschis scorul, în duelul amical cu echipa lui Cosmin Olăroiu

Cosmin Olăroiu a preluat-o pe Al Jazira în această vară, după plecarea de pe banca naţionalei Emiratelor Arabe Unite. Formaţia antrenorului român a încheiat sezonul trecut pe locul şapte în prima ligă din Emiratele Arabe Unite.

Amicalul dintre FCSB şi Al Jazira este ultimul pe care roş-albaştrii îl vor disputa în cantonamentul din Olanda. Partida se va disputa fără spectatori, după ce la duelul cu Union SG, formaţia lui Marius Baciu a fost susţinută de aproximativ 2500 de suporteri.

FCSB va începe sezonul 2026-2027 vineri, pe 17 iulie. Roş-albaştrii se vor duela în prima etapă din Liga 1 cu FC Argeş, de la ora 21:30. Pe 23 iulie, formaţia patronată de Gigi Becali va disputa meciul tur cu Auda, din turul doi preliminar de Conference League.