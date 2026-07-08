FCSB – Al Jazira se joacă ACUM. Roş-albaştrii au deschis scorul, în duelul amical cu echipa lui Cosmin Olăroiu

FCSB dispută al doilea amical al verii. Roş-albaştrii se duelează cu Al Jazira, echipă antrenată de Cosmin Olăroiu. Partida a început de la ora 18:00 şi este în format live score, pe as.ro.
În primul amical al verii, FCSB a fost învinsă clar de Union SG. Belgienii, cu Darius Olaru titular, s-au impus cu un categoric 4-0.
FCSB – Al Jazira 1-0. Al doilea amical al verii pentru roş-albaştri
Min. 11: FCSB – Al Jazira 1-0. Octavian Popescu a deschis scorul.
Min. 1: A început partida.
Echipa de start a FCSB-ului pentru amicalul cu Al Jazira: Târnovanu – V. Crețu, Dawa, Andre Duarte, Pădurariu – Cisotti, Radunovic – Toma, Stoian. Oct. Popescu – Bîrligea
Rezerve: R. Andrei, M. Popa, Udrea, Dăncuș, Politic, Avram, Labonne, D. Popa.
Antrenor: Marius Baciu
Partida dintre FCSB şi Al Jazira se va disputa în cantonamentul din Olanda. Roş-albaştrii s-au pregătit la Venray în această vară, în vederea noului sezon.
Cosmin Olăroiu a preluat-o pe Al Jazira în această vară, după plecarea de pe banca naţionalei Emiratelor Arabe Unite. Formaţia antrenorului român a încheiat sezonul trecut pe locul şapte în prima ligă din Emiratele Arabe Unite.
Amicalul dintre FCSB şi Al Jazira este ultimul pe care roş-albaştrii îl vor disputa în cantonamentul din Olanda. Partida se va disputa fără spectatori, după ce la duelul cu Union SG, formaţia lui Marius Baciu a fost susţinută de aproximativ 2500 de suporteri.
FCSB va începe sezonul 2026-2027 vineri, pe 17 iulie. Roş-albaştrii se vor duela în prima etapă din Liga 1 cu FC Argeş, de la ora 21:30. Pe 23 iulie, formaţia patronată de Gigi Becali va disputa meciul tur cu Auda, din turul doi preliminar de Conference League.
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