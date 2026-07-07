A uimit pe toată lumea! Cine este puştiul care a terminat BAC-ul cu 10! E singurul din tot judeţul care a reuşit asta

Paul Itu este un nume despre care cu siguranţă vom mai auzi în viitor. Deocamdată, este baschetbalist de performanţă la CSU Sibiu, iar din această postură a reuşit ceva uluitor.

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Paul este singurul elev din tot judeţul Sibiu care a luat 10 la BAC, susţine oradesibiu.ro. El este absolvent al Colegiului Național „Gheorghe Lazăr”.

Paul Itu, baschetbalist de performanţă, a luat BAC-ul cu 10

“Sunt foarte fericit. Mă așteptam să iau o notă mare, dar nu mă așteptam la 10 curat. M-am trezit, am verificat telefonul și am rămas destul de surprins. Chiar nu mă așteptam la o notă atât de mare”, a declarat Paul.

Atunci când a venit vorba de BAC, el s-a pregătit diferit pentru fiecare materie: “La matematică m-am pregătit pentru Bacalaureat încă din clasa a IX-a. La biologie și la limba română am început pregătirea cu aproximativ o lună înainte de examen, dar foarte intens”.

Paul şi-a făcut deja planul pentru viitor: va studia Business Management la universitatea prestigioasă din Bruxelles, KU Leuven: “Am găsit o facultate care îmi place, într-un domeniu care mă pasionează. În străinătate cred că mă pot dezvolta mai mult și pe plan personal”, a mai spus Paul.