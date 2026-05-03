Superba româncă de 28 de ani ani care a găsit afacerea perfectă! Are deja milioane de urmăritori

Superba româncă de 28 de ani care a găsit afacerea perfectă este Irina Manea. Soția jucătorului de la Rapid, Cristi Manea, a dat lovitura cu noul său proiect.
Irina Manea și-a deschis un business cu care a reușit să le cucerească inimile milioanelor ei de urmăritori. În vârstă de 28 de ani, frumoasa creatoare de conținut s-a implicat într-un proiect de suflet, pe care îl plănuiește de mai mult timp.
Irina Manea a creat un proiect de „Self-made”, așa cum ea l-a numit. Concret, a conceput o agendă roz prin intermediul căreia femeile se pot cunoaște mai bine. Agenda nu este una simplă, fiind concepută în așa fel încât cele care o cumpără să fie puse în fața unor întrebări despre propria persoană.
Irina Manea a avut mai multe mesaje motivaționale pentru cei peste un milion de urmăritori pe care îi are pe Instagram. Ea i-a încurajat să nu se teamă să o ia de la zero, indiferent de problemele cu care se confruntă. Pe TikTok, soția lui Cristi Manea este urmărită de aproape 800.000 de fani.
„Pentru mine scrisul n-a fost niciodată doar un obicei drăguț. A fost unealta care m-a ajutat să-mi pun ordine în gânduri când totul era haos. Am scris când nu aveam răspunsuri; când eram anxioasă, excited sau obosită; când visam mare, dar nu știam încă cum si de unde să încep.
Și, în timp, scrisul m-a dus exact acolo unde sunt azi. Self-made Project este agenda pe care mi-aș fi dorit să o am de la început. Un produs pe care l-am visat mult timp, pentru că nu exista nimic care să arate, să se simtă și să funcționeze exact așa cum aveam nevoie.
Așa că am creat-o eu. Agenda asta nu este liste infinite de to do-uri. Este despre tine, despre ritmul tău, despre cine ești acum și cine vrei să devii. Este proiectul meu de suflet.
Și sper ca, odată ce ajunge la tine, să devină și un safe space în viața ta”, a declarat Irina Manea, pe site-ul personal.
Irina și Cristi Manea s-au căsătorit în iunie 2023. Nunta a avut loc pe plajă, fiind prezenți și foști sau actuali coechipieri ai jucătorului de la Rapid. Cei doi au împreună și două fiice, Victoria și Venus.
