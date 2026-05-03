Au promovat în premieră și au fost felicitați de președintele țării: „Le urez mult succes”

Amedspor, club cu sediul în Diyarbakir, principalul oraş turc cu populaţie majoritară kurdă, a obţinut, sâmbătă, prima sa promovare în Süper Lig, după ce a terminat la egalitate cu Igdir (3-3) şi s-a clasat pe locul al doilea în Divizia a II-a.

„Amedspor înseamnă o identitate, culori, valori şi poziţii clare”, a declarat săptămâna aceasta pentru AFP preşedintele clubului, Nahit Eren.

Amedspor a promovat în premieră și a fost felicitat-o de președintele Turciei

Acesta denunţă „încercările de a implica Amedspor în diverse polemici ” (clubul a fost sancţionat la sfârşitul lunii ianuarie de către Federaţie, acuzat că a făcut „propagandă” pentru combatanţi) şi deplânge insultele care se aud din tribune la aproape fiecare deplasare, în condiţiile în care kurzii reprezintă aproximativ o cincime din cei 86 de milioane de locuitori ai ţării şi în care un lent proces de pace a fost iniţiat la sfârşitul anului 2024.

„Felicit din toată inima echipa Amedspor, care va reprezenta oraşul nostru Diyarbakır în Trendyol Super Lig în sezonul viitor, întreaga comunitate @amedskofficial şi pe fraţii mei din Diyarbakır, şi le urez mult succes”, a scris pe X preşedintele Recep Tayyip Erdoğan.