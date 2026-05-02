Home | Fotbal | Serie A | Rezultatul de care mai are nevoie Cristi Chivu la Inter pentru a câştiga titlul, după ce Napoli a remizat cu Como

Rezultatul de care mai are nevoie Cristi Chivu la Inter pentru a câştiga titlul, după ce Napoli a remizat cu Como

Viviana Moraru Publicat: 2 mai 2026, 21:22

Comentarii
Rezultatul de care mai are nevoie Cristi Chivu la Inter pentru a câştiga titlul, după ce Napoli a remizat cu Como

Cristian Chivu / Profimedia

S-a aflat care este rezultatul de care mai are nevoie Cristi Chivu, pentru ca echipa sa, Inter, să câştige titlul în Serie A. În etapa a 35-a, Napoli a remizat în deplasare cu Como, scor 0-0.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Astfel, diferenţa dintre Inter, liderul din Serie A, şi Napoli, ocupanta locului secund, este de nouă puncte, cu trei etape rămase de disputat până la finalul sezonului.

Rezultatul de care mai are nevoie Cristi Chivu la Inter pentru a câştiga titlul în Serie A: egal cu Parma

În acest context, un rezultat de egalitate în meciul dintre Inter şi Parma l-ar face campion în Serie A pe Cristi Chivu. Partida se va disputa duminică, de la ora 21:45, pe Giuseppe Meazza.

Antrenorul român se apropie astfel de o performanţă uriaşă. În primul sezon petrecut pe banca nerazzurrilor, Chivu mai are nevoie de un punct pentru a câştiga titlul. Inter este calificată şi în finala Cupei Italiei, unde se va duela cu Lazio, astfel că Chivu are şansa de a face eventul. Finala va avea loc pe 13 mai, de la ora 22:00.

În caz puţin probabil de egalitate la finalul celor 38 de etape ale campionatului, cele două echipe aflate în fruntea clasamentului din Serie A se vor decide printr-un spareggio, un meci de baraj în care câştigătoarea va obţine Scudetto.

Reclamă
Reclamă

Ce a spus antrenorul Parmei despre Cristi Chivu, înaintea confruntării directe

La aproximativ un an distanță de la plecarea sa de la Parma, Chivu poate obține primul său titlu de campion din cariera de antrenor chiar în fața echipei care în prezent e pregătită de Carlos Cuesta. Tehnicianul spaniol, fost secund al lui Mikel Arteta la Arsenal, a vorbit despre amprenta pe care românul și-a lăsat-o asupra echipei pregătite la momentul actual de el.

“Chivu a pus baze importante pentru a ne ajuta să evităm retrogradarea anul trecut, iar aceste certitudini ne-au ajutat să atingem acest obiectiv anul acesta. Am încercat să creștem și să mergem mai departe.

Îmi imaginez că se va concentra și va da tot ceea ce are mai bun la meciul cu Parma. Am urmărit realizările sale de la Inter. Va fi special pentru el, dar și pentru noi va fi o oportunitate de a juca împotriva unei echipe puternice, de a crește și de a ne demonstra nivelul“, a spus antrenorul spaniol, potrivit tuttomercatoweb.com.

Românii cumpără mai atent și mai ieftin: "Vânez peste tot". Magazinele de tip discount, tot mai căutateRomânii cumpără mai atent și mai ieftin: "Vânez peste tot". Magazinele de tip discount, tot mai căutate
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se califică Andrei Rațiu în finala Conference League cu Rayo Vallecano?
Loading ... Loading ...
Citește și:
A traversat 11 țări ca să ajungă la "polul frigului". Povestea exploratorului român care a înfruntat Siberia
Observator
A traversat 11 țări ca să ajungă la "polul frigului". Povestea exploratorului român care a înfruntat Siberia
”E o greșeală capitală! Nu poți să faci așa ceva în mijlocul Bucureștiului!” De ce s-a înfuriat Ion Țiriac
Fanatik.ro
”E o greșeală capitală! Nu poți să faci așa ceva în mijlocul Bucureștiului!” De ce s-a înfuriat Ion Țiriac
23:19

Atanas Trică apelează la “fraţii” de la Dinamo, înainte de meciul “câinilor roşii” de la Craiova: “Să facă ceva”
23:14

LIVE SCOREFC Porto – Alverca 1-0. “Dragonii” se îndreaptă spre titlul 31 din Liga Portugal
23:14

“Mai bine nu-l am în fața mea”. Dani Coman, dezlănțuit la adresa propriului jucător: “Să nu te ducă capul…”
23:04

Alexandru Chicpiu, reacţia serii după ce U Cluj a învins-o dramatic pe FC Argeş: “Am 80 de ani, dar mi-au tremurat picioarele”
22:57

Bogdan Andone, dărâmat la interviu după ce Argeș a pierdut în min. 90+2 cu “U” Cluj: “Greu de găsit explicații”
22:30

LIVE VIDEOCalificările Marelui Premiu de la Miami sunt ACUM, pe Antena 3 CNN şi AntenaPLAY. Norris a câştigat sprintul
Vezi toate știrile
1 Cristiano Bergodi: “Nu vreau să ia eventul Cristi Chivu” 2 Gigi Becali a criticat doi jucători de la FCSB, după eșecul cu Csikszereda: „De asta nu a mers jocul” 3 CCA a desemnat arbitrul la Universitatea Craiova – Dinamo. Decizie controversată luată de Kyros Vassaras 4 Tensiuni la CFR Cluj: s-a decis şi pleacă de la echipă înainte de finalul sezonului. Poate semna cu o rivală din Liga 1 5 Gigi Becali, reacţie categorică după ce Mihai Stoica a găsit antrenor pentru FCSB: “Nu-l iei de pe stradă” 6 FotoFlorin Prunea, făcut praf de soţie pentru că s-a afişat cu amanta: “Să îi fie ruşine, a jucat murdar”! Cum arată femeia
Citește și
Cele mai citite
Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”
„Nu a făcut ca alții, e inteligent!” Cuvinte de aur de la Mourinho pentru Chivu! Ce mesaj i-a transmis: „Voi fi acolo!”„Nu a făcut ca alții, e inteligent!” Cuvinte de aur de la Mourinho pentru Chivu! Ce mesaj i-a transmis: „Voi fi acolo!”
Anunţul UEFA după ce s-a cerut retrogradarea clubului InterAnunţul UEFA după ce s-a cerut retrogradarea clubului Inter
Nebunie totală în Anglia! Au promovat în minutul 90+13, după ce fanii adverşi au sărbătorit pe teren cu 8 minute mai devremeNebunie totală în Anglia! Au promovat în minutul 90+13, după ce fanii adverşi au sărbătorit pe teren cu 8 minute mai devreme