Rezultatul de care mai are nevoie Cristi Chivu la Inter pentru a câştiga titlul, după ce Napoli a remizat cu Como

S-a aflat care este rezultatul de care mai are nevoie Cristi Chivu, pentru ca echipa sa, Inter, să câştige titlul în Serie A. În etapa a 35-a, Napoli a remizat în deplasare cu Como, scor 0-0.

Astfel, diferenţa dintre Inter, liderul din Serie A, şi Napoli, ocupanta locului secund, este de nouă puncte, cu trei etape rămase de disputat până la finalul sezonului.

În acest context, un rezultat de egalitate în meciul dintre Inter şi Parma l-ar face campion în Serie A pe Cristi Chivu. Partida se va disputa duminică, de la ora 21:45, pe Giuseppe Meazza.

Antrenorul român se apropie astfel de o performanţă uriaşă. În primul sezon petrecut pe banca nerazzurrilor, Chivu mai are nevoie de un punct pentru a câştiga titlul. Inter este calificată şi în finala Cupei Italiei, unde se va duela cu Lazio, astfel că Chivu are şansa de a face eventul. Finala va avea loc pe 13 mai, de la ora 22:00.

În caz puţin probabil de egalitate la finalul celor 38 de etape ale campionatului, cele două echipe aflate în fruntea clasamentului din Serie A se vor decide printr-un spareggio, un meci de baraj în care câştigătoarea va obţine Scudetto.