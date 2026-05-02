Rezultatul de care mai are nevoie Cristi Chivu la Inter pentru a câştiga titlul, după ce Napoli a remizat cu Como

S-a aflat care este rezultatul de care mai are nevoie Cristi Chivu, pentru ca echipa sa, Inter, să câştige titlul în Serie A. În etapa a 35-a, Napoli a remizat în deplasare cu Como, scor 0-0.
Astfel, diferenţa dintre Inter, liderul din Serie A, şi Napoli, ocupanta locului secund, este de nouă puncte, cu trei etape rămase de disputat până la finalul sezonului.
Rezultatul de care mai are nevoie Cristi Chivu la Inter pentru a câştiga titlul în Serie A: egal cu Parma
În acest context, un rezultat de egalitate în meciul dintre Inter şi Parma l-ar face campion în Serie A pe Cristi Chivu. Partida se va disputa duminică, de la ora 21:45, pe Giuseppe Meazza.
Antrenorul român se apropie astfel de o performanţă uriaşă. În primul sezon petrecut pe banca nerazzurrilor, Chivu mai are nevoie de un punct pentru a câştiga titlul. Inter este calificată şi în finala Cupei Italiei, unde se va duela cu Lazio, astfel că Chivu are şansa de a face eventul. Finala va avea loc pe 13 mai, de la ora 22:00.
În caz puţin probabil de egalitate la finalul celor 38 de etape ale campionatului, cele două echipe aflate în fruntea clasamentului din Serie A se vor decide printr-un spareggio, un meci de baraj în care câştigătoarea va obţine Scudetto.
Ce a spus antrenorul Parmei despre Cristi Chivu, înaintea confruntării directe
La aproximativ un an distanță de la plecarea sa de la Parma, Chivu poate obține primul său titlu de campion din cariera de antrenor chiar în fața echipei care în prezent e pregătită de Carlos Cuesta. Tehnicianul spaniol, fost secund al lui Mikel Arteta la Arsenal, a vorbit despre amprenta pe care românul și-a lăsat-o asupra echipei pregătite la momentul actual de el.
“Chivu a pus baze importante pentru a ne ajuta să evităm retrogradarea anul trecut, iar aceste certitudini ne-au ajutat să atingem acest obiectiv anul acesta. Am încercat să creștem și să mergem mai departe.
Îmi imaginez că se va concentra și va da tot ceea ce are mai bun la meciul cu Parma. Am urmărit realizările sale de la Inter. Va fi special pentru el, dar și pentru noi va fi o oportunitate de a juca împotriva unei echipe puternice, de a crește și de a ne demonstra nivelul“, a spus antrenorul spaniol, potrivit tuttomercatoweb.com.
