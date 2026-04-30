Ce nu mănâncă niciodată Ion Ţiriac pentru a se menţine într-o formă fizică de invidiat la aproape 87 de ani

Ion Ţiriac se menţine într-o formă fizică impecabilă, chiar dacă în curând va împlini 87 de ani (pe 9 mai). Miliardarul român a fost dat de gol în trecut de verişoara sa, Mariana Stanciu, care a spus într-un interviu acordat în trecut cum reuşeşte magnatul acest lucru.

Chiar dacă ar putea să mânănce cele mai scumpe lucruri, în orice colţ al lumii, Ţiriac rămâne la produsele tradiţionale româneşti, precum mămăliguţa cu brânză sau ciorba de burtă. Omul de afaceri nu mănâncă niciodată mâncare grasă.

Cum se menţine Ion Ţiriac în formă

“Îi place lui cum gătesc, ce să zic? Nu e un om pretenţios la mâncare. Preferă mămăliguţa cu brânză, cârnăciori şi kaizer, ciorbele de burtă, de fasole, de legume, în general feluri tradiţionale. De fapt, şi invitaţii lui tot aşa mănâncă, nu vrea nimeni fandoseli. (…) Ion ar mânca el şi un pic mai gras, ca pe vremuri, dar n-are ce face şi o lasă mai moale.

Trebuie să aibă grijă şi de sănătate şi de siluetă. Probabil a moştenit de la mama lui, Ecaterina, care se trăgea din Alba Iulia, pofta asta pentru mâncăruri mai grase, obişnuite în Ardeal”, a spus Mariana Stanciu, în trecut, citată de impact.ro.

Ce cadou şi-a putut face miliardarul Ion Ţiriac de ziua lui

În ciuda averii sale, Ţiriac nu a scăpat de eticheta de “zgârcit”, iar acum a vorbit deschis despre acest lucru. Ţiriac este de părere că banii nu trebuie aruncaţi, deoarece banii sunt munciţi şi câştigaţi.