Ce nu mănâncă niciodată Ion Ţiriac pentru a se menţine într-o formă fizică de invidiat la aproape 87 de ani

Ion Ţiriac se menţine într-o formă fizică impecabilă, chiar dacă în curând va împlini 87 de ani (pe 9 mai). Miliardarul român a fost dat de gol în trecut de verişoara sa, Mariana Stanciu, care a spus într-un interviu acordat în trecut cum reuşeşte magnatul acest lucru.
Chiar dacă ar putea să mânănce cele mai scumpe lucruri, în orice colţ al lumii, Ţiriac rămâne la produsele tradiţionale româneşti, precum mămăliguţa cu brânză sau ciorba de burtă. Omul de afaceri nu mănâncă niciodată mâncare grasă.
Cum se menţine Ion Ţiriac în formă
“Îi place lui cum gătesc, ce să zic? Nu e un om pretenţios la mâncare. Preferă mămăliguţa cu brânză, cârnăciori şi kaizer, ciorbele de burtă, de fasole, de legume, în general feluri tradiţionale. De fapt, şi invitaţii lui tot aşa mănâncă, nu vrea nimeni fandoseli. (…) Ion ar mânca el şi un pic mai gras, ca pe vremuri, dar n-are ce face şi o lasă mai moale.
Trebuie să aibă grijă şi de sănătate şi de siluetă. Probabil a moştenit de la mama lui, Ecaterina, care se trăgea din Alba Iulia, pofta asta pentru mâncăruri mai grase, obişnuite în Ardeal”, a spus Mariana Stanciu, în trecut, citată de impact.ro.
Ce cadou şi-a putut face miliardarul Ion Ţiriac de ziua lui
În ciuda averii sale, Ţiriac nu a scăpat de eticheta de “zgârcit”, iar acum a vorbit deschis despre acest lucru. Ţiriac este de părere că banii nu trebuie aruncaţi, deoarece banii sunt munciţi şi câştigaţi.
Acesta a vorbit şi despre un moment de când avea 14 ani şi şi-a cumpărat două felii de franzelă cu un leu. Cu toate acestea, miliardarul nu este interesat de ce spune lumea despre el.
“Absolut că sunt zgârcit! Eu încă sunt cu picioarele pe pământ și spun că banii trebuie câștigați și nu aruncați. Eu pot să fac lucruri… Dacă o fac, nu o fac pentru notorietate și publicitate. Sunt prea bătrân! Am ajuns să fiu atât de supărat pe mine și pe societate încât nu vreau să mai aud. Mă duc cu căciula în mână la toată lumea și numai piedici avem peste tot. La treburile cele mai simple!
Dar la treaba cu zgârcenia, nu arunc banii. Pentru că știu că banii s-au muncit greu, iar o felie de franzelă în 1954 costa 30 de bani. Se vindea franzela cu felia! La 14 ani am avut un leu și mi-am cumpărat două felii de franzelă de ziua mea. Nu regret nimic, chiar dacă lumea o să spună: „Mitocanul ăla nu regretă că e în scaunul în care este”. Se poate, dar am muncit mai mult decât alții”, a declarat Ion Ţiriac, potrivit gsp.ro.
- Ce se mai ştie de Raluca Zenga. Cum arată după ce s-a despărţit de italian, nici nu o mai recunoşti
- (P) 10 moduri în care va evolua piața de imobiliare din București
- (P) 5 Chestii pe care le faci pe telefon în timp ce te uiți la fotbal la TV
- Ce cadou şi-a putut face miliardarul Ion Ţiriac de ziua lui: “Am avut un leu”
- “Am fost tăntălău”. A fost cel mai bogat român şi a refuzat o afacere cu ruşii de miliarde de dolari