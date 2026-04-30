Home | Diverse | Ce nu mănâncă niciodată Ion Ţiriac pentru a se menţine într-o formă fizică de invidiat la aproape 87 de ani

Ce nu mănâncă niciodată Ion Ţiriac pentru a se menţine într-o formă fizică de invidiat la aproape 87 de ani

Antena Sport Publicat: 30 aprilie 2026, 15:38

Comentarii
Ion Ţiriac se menţine într-o formă fizică impecabilă, chiar dacă în curând va împlini 87 de ani (pe 9 mai). Miliardarul român a fost dat de gol în trecut de verişoara sa, Mariana Stanciu, care a spus într-un interviu acordat în trecut cum reuşeşte magnatul acest lucru.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Chiar dacă ar putea să mânănce cele mai scumpe lucruri, în orice colţ al lumii, Ţiriac rămâne la produsele tradiţionale româneşti, precum mămăliguţa cu brânză sau ciorba de burtă. Omul de afaceri nu mănâncă niciodată mâncare grasă.

Cum se menţine Ion Ţiriac în formă

“Îi place lui cum gătesc, ce să zic? Nu e un om pretenţios la mâncare. Preferă mămăliguţa cu brânză, cârnăciori şi kaizer, ciorbele de burtă, de fasole, de legume, în general feluri tradiţionale. De fapt, şi invitaţii lui tot aşa mănâncă, nu vrea nimeni fandoseli. (…) Ion ar mânca el şi un pic mai gras, ca pe vremuri, dar n-are ce face şi o lasă mai moale.

Trebuie să aibă grijă şi de sănătate şi de siluetă. Probabil a moştenit de la mama lui, Ecaterina, care se trăgea din Alba Iulia, pofta asta pentru mâncăruri mai grase, obişnuite în Ardeal”, a spus Mariana Stanciu, în trecut, citată de impact.ro.

Ce cadou şi-a putut face miliardarul Ion Ţiriac de ziua lui

În ciuda averii sale, Ţiriac nu a scăpat de eticheta de “zgârcit”, iar acum a vorbit deschis despre acest lucru. Ţiriac este de părere că banii nu trebuie aruncaţi, deoarece banii sunt munciţi şi câştigaţi.

Reclamă
Reclamă

Acesta a vorbit şi despre un moment de când avea 14 ani şi şi-a cumpărat două felii de franzelă cu un leu. Cu toate acestea, miliardarul nu este interesat de ce spune lumea despre el.

“Absolut că sunt zgârcit! Eu încă sunt cu picioarele pe pământ și spun că banii trebuie câștigați și nu aruncați. Eu pot să fac lucruri… Dacă o fac, nu o fac pentru notorietate și publicitate. Sunt prea bătrân! Am ajuns să fiu atât de supărat pe mine și pe societate încât nu vreau să mai aud. Mă duc cu căciula în mână la toată lumea și numai piedici avem peste tot. La treburile cele mai simple!

Dar la treaba cu zgârcenia, nu arunc banii. Pentru că știu că banii s-au muncit greu, iar o felie de franzelă în 1954 costa 30 de bani. Se vindea franzela cu felia! La 14 ani am avut un leu și mi-am cumpărat două felii de franzelă de ziua mea. Nu regret nimic, chiar dacă lumea o să spună: „Mitocanul ăla nu regretă că e în scaunul în care este”. Se poate, dar am muncit mai mult decât alții”, a declarat Ion Ţiriac, potrivit gsp.ro.

Vremea în luna mai. Când scăpăm de frig şi ploiVremea în luna mai. Când scăpăm de frig şi ploi
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Care va fi finala Champions League din acest sezon?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Actul de care nu mai e nevoie pentru reînnoirea cărţii de identitate. Rămân câteva excepţii
Observator
Actul de care nu mai e nevoie pentru reînnoirea cărţii de identitate. Rămân câteva excepţii
Peste 5 milioane lei, suma colosală obținută de ANAF în doar o zi și jumătate de licitații online. ”Proprietățile imobiliare atrag”
Fanatik.ro
Peste 5 milioane lei, suma colosală obținută de ANAF în doar o zi și jumătate de licitații online. ”Proprietățile imobiliare atrag”
16:37

“Prostii” Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a răspuns acuzaţiilor lui Adrian Bumbescu!
16:35

LIVE VIDEORomânia – China 2-2, la Campionatul Mondial, Divizia I/B (LIVE în AntenaPLAY). “Tricolorii” vor o nouă victorie
16:12

„Am oferte”. Zeljko Kopic a dat cărțile pe față despre viitorul lui la Dinamo: „Nu știi niciodată ce se întâmplă”
14:53

FRF a anunţat cele 9 echipe din Liga 1 care au primit licenţa pentru cupele europene. Cine lipseşte de pe listă
14:14

Posibila revenire a lui Elias Charalambous la FCSB, subiect de discuție pentru Lucian Filip: “Normal că am vorbit”
13:55

VIDEOMartín Palermo reloaded! Atacantul de 7 milioane de euro a ratat trei penalty-uri în același meci
Vezi toate știrile
1 „Nu a făcut ca alții, e inteligent!” Cuvinte de aur de la Mourinho pentru Chivu! Ce mesaj i-a transmis: „Voi fi acolo!” 2 Dorit de FCSB şi Dinamo, Ioan Vermeșan şi-a dat acordul. Cu cine semnează 3 Iftime l-a dat de gol pe Gigi Becali. Ei sunt cei doi antrenori pe care îi vrea la FCSB: “M-a întrebat” 4 Răzvan Lucescu a dezvăluit numele echipei pe care nu o va mai antrena niciodată: „Nu vreau să discutăm despre acest subiect” 5 Ce nu mănâncă niciodată Gică Hagi. “De 5 ani” a renunţat la acest aliment 6 „Au bătut palma!” Surpriză de proporții! Unde va juca Paulo Dybala în sezonul următor
Citește și
Cele mai citite
Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”
Gigi Becali îi prelungește contractul, după FCSB – Petrolul 3-1: „E mai bun decât înainte”Gigi Becali îi prelungește contractul, după FCSB – Petrolul 3-1: „E mai bun decât înainte”
Dinamo, gata să forţeze pentru primul transfer al verii. Ţinta stabilită de Zeljko KopicDinamo, gata să forţeze pentru primul transfer al verii. Ţinta stabilită de Zeljko Kopic
300.000 de euro pentru un nou contract. Cum l-a convins Gigi Becali pe Chiricheş să semneze: “Eu am spus la nervi”300.000 de euro pentru un nou contract. Cum l-a convins Gigi Becali pe Chiricheş să semneze: “Eu am spus la nervi”