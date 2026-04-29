(P) 10 moduri în care va evolua piața de imobiliare din București

Vremurile în care se cumpăra orice locuință în București au trecut. Acum te uiți mult mai atent pe ce dai banii. Orașul crește, se aglomerează și te obligă să cauți soluții mai bune pentru familia ta. Piața de imobiliare se schimbă pentru că și nevoile tale sunt altele. Nu mai vrei doar un acoperiș deasupra capului. Vrei confort, costuri mici și un drum mai scurt până la serviciu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Capitala se extinde spre exterior, iar zonele care altădată păreau departe devin noul „acasă”. Iată cele zece direcții clare în care merge piața de imobiliare în perioada următoare.

Mutarea masivă spre localitățile de lângă oraș

Locuitul în Ilfov. Tot mai multă lume pleacă din cartierele vechi spre localitățile din jurul Bucureștiului. Sudul și vestul sunt la mare căutare. Cauți o curte, un aer mai curat și vecini de vârsta ta. Această tendință va continua să golească blocurile gri din centru în favoarea cartierelor noi de case sau blocuri mici. Drumurile care scurtează timpul. Autostrada de Centură A0 este cel mai important proiect pentru cine investește în imobiliare. Când acest drum va fi gata, zonele periferice vor fi mult mai accesibile. Valoarea caselor de lângă aceste noduri rutiere va crește rapid. Infrastructura rămâne cel mai bun indicator pentru investițiile în imobiliare București. Facturile la utilități. Izolarea termică și panourile fotovoltaice au devenit obligatorii. Nimeni nu mai cumpără o casă fără să întrebe cât costă căldura iarna. Dezvoltatorii pun acum preț pe materiale care păstrează temperatura, pentru că o casă ieftină de întreținut se vinde mult mai repede. Camera pentru birou. Lucrul de acasă a schimbat modul în care sunt compartimentate locuințele. Acum ai nevoie de un spațiu dedicat pentru calculator, nu mai poți lucra de pe masa din bucătărie. Apartamentele noi au început să includă acest colț de lucru în proiectele lor.

Magazinele și școlile lângă casă. Nu mai vrei să traversezi orașul pentru pâine sau pentru a duce copilul la grădiniță. Cartierele mari care au totul inclus sunt favoritele tale. Această autonomie a cartierelor noi este o direcție clară în sectorul de imobiliare. Tehnologia în vânzări. Vizionările se fac acum mult mai simplu. Te uiți la videoclipuri filmate cu drona sau faci tururi virtuale înainte să mergi la fața locului. Actele se semnează electronic și totul merge mult mai repede. Acest lucru face piața de imobiliare mult mai transparentă. Interesul pentru chirii. Mulți tineri aleg să stea cu chirie câțiva ani înainte să facă un credit. Este o metodă prin care testezi o zonă fără să te legi de ea pe viață. Investitorii cumpără garsoniere și apartamente special pentru acest scop, generând un profit sigur din chirii. Senzorii inteligenți. Controlul căldurii de pe telefon sau senzorii care te anunță dacă ai o scurgere de apă sunt tot mai des întâlniți. Aceste dotări nu mai sunt considerate un lux. Te ajută să economisești bani și îți oferă liniște atunci când pleci în concediu.

Renovarea centrului. Clădirile vechi și frumoase din centrul Bucureștiului încep să fie consolidate. Dacă ai un buget mai mare, poți alege farmecul arhitecturii vechi, dar cu siguranța unei structuri noi. Aceste proiecte de renovare ridică valoarea întregii zone centrale. Atenția la detalii tehnice. Te-ai educat și acum verifici grosimea pereților și calitatea geamurilor. Dezvoltatorii au observat că nu te mai pot păcăli cu o lavabilă curată. Concurența mare îi forțează să folosească materiale mai bune pentru a ieși în evidență pe piața de imobiliare.

Bucureștiul atrage în continuare mii de oameni în fiecare an. Orașul va rămâne activ, dar modul în care alegi unde să stai va fi mult mai calculat. Distanța față de metrou, parcurile din apropiere și calitatea aerului vor conta mai mult decât orice reclamă.

Când te uiți după o locuință, gândește-te cum va arăta zona peste câțiva ani. Drumurile noi și magazinele care se deschid acum îți arată unde va fi valoarea în viitor. Piața de imobiliare este mult mai stabilă acum, iar ofertele sunt mult mai variate. Analizează cu atenție, vizitează mai multe proiecte și alege ce se potrivește cu planurile tale.