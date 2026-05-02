În plin proces de divorţ, Ioana Năstase a luat o decizie radicală în privinţa lui Ilie Năstase!

Ioana Năstase nu renunţă, momentan, la divorţul de Ilie Năstase. Avocatul fostului mare tenismen român a cerut amânarea procesului la ultimul termen, aşa că următoarea înfăţişare va fi pe 15 octombrie. (IMAGINI CU CEI DOI ÎN GALERIA FOTO)

Ioana şi Ilie Năstase au făcut Paştele împreună şi se părea că se vor împăca. Ioana Năstase a vorbit acum despre necesitatea ca Ilie Năstase să îşi schimbe comportamentul. Totodată, ea a spus că fostul mare tenismen a avut nenumărate şanse de a se schimba. Cei doi s-au certat de mai multe ori pe parcursul mariajului, dar de fiecare dată s-au împăcat. Rămâne de văzut dacă Ilie Năstase va reuşi să o convingă pe Ioana Năstase să nu divorţeze.

Anunţul Ioanei Năstase, în plin divorţ de Ilie Năstase: “Procesul va continua”

“Am avut termen în procesul de divorț. Avocatul lui Ilie a cerut amânarea pentru ca Ilie să-și schimbe comportamentul. Ilie și-a recunoscut greșeala și a mai cerut un termen pentru a își revizui atitudinea. Acum rămâne să văd dacă se va adeveri asta sau nu. Nu am discutat absolut nimic, doar și-a recunoscut greșelile.

Următorul termen va avea loc pe 15 octombrie. Eu îmi doresc mult să se încheie și să fie ok de acum încolo. Vreau să îl văd că are un comportament frumos, că se comportă cum trebuie. Procesul va continua pentru că astfel de ieșiri cum a avut nu le pot șterge cu buretele. A avut ocazia de multe ori să își revizuiască atitudinea”, a declarat Ioana Năstase pentru cancan.ro.

Dacă Ioana Năstase va merge până la capăt cu divorţul, ar fi a cincea căsătorie care se destramă pentru fostul număr 1 ATP. Ilie Năstase a fost căsătorit în trecut cu Dominique Grazia, Alexandra King, Amalia Teodorescu şi Brigitte Sfăt.