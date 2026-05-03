Universitatea Craiova – Dinamo LIVE TEXT (21:00). Derby „de foc” în Bănie. Echipele probabile

Universitatea Craiova – Dinamo, derby-ul etape a șaptea de play-off, va fi în format live text, pe as.ro, de la ora 21:00. Se anunță un derby „de foc” în Bănie, oltenii luptând pentru victorie pentru a-și reface diferența de trei puncte în fruntea campionatului, față de U Cluj.

Universitatea Craiova a obținut două victorii la limită în ultimele două runde de play-off, scor 1-0, cu Rapid și FC Argeș. Oltenii lui Filipe Coelho au 42 de puncte, iar „câinii” lui Zeljko Kopic au 34.

De cealaltă parte, Dinamo traversează o formă excelentă, fiind fără înfrângere de patru meciuri în play-off. „Câinii” le-au învins pe U Cluj (2-1) și pe Rapid (3-1), în ultimele două runde.

Universitatea Craiova și Dinamo se vor întâlni pentru a cincea oară, în acest sezon. În sezonul regular, ambele confruntări s-au încheiat la egalitate, 2-2 în tur, și 1-1, în retur.

În turul play-off-ului, Universitatea Craiova a învins-o pe Dinamo cu mari emoții, scor 1-0, după ce a evoluat timp de o repriză în inferioritate numerică, după eliminarea lui Nicușor Bancu.