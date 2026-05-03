Universitatea Craiova – Dinamo LIVE TEXT (21:00). Derby „de foc” în Bănie. Echipele probabile

Universitatea Craiova – Dinamo, derby-ul etape a șaptea de play-off, va fi în format live text, pe as.ro, de la ora 21:00. Se anunță un derby „de foc” în Bănie, oltenii luptând pentru victorie pentru a-și reface diferența de trei puncte în fruntea campionatului, față de U Cluj.
Universitatea Craiova a obținut două victorii la limită în ultimele două runde de play-off, scor 1-0, cu Rapid și FC Argeș. Oltenii lui Filipe Coelho au 42 de puncte, iar „câinii” lui Zeljko Kopic au 34.
Universitatea Craiova – Dinamo LIVE TEXT (21:00)
De cealaltă parte, Dinamo traversează o formă excelentă, fiind fără înfrângere de patru meciuri în play-off. „Câinii” le-au învins pe U Cluj (2-1) și pe Rapid (3-1), în ultimele două runde.
Universitatea Craiova și Dinamo se vor întâlni pentru a cincea oară, în acest sezon. În sezonul regular, ambele confruntări s-au încheiat la egalitate, 2-2 în tur, și 1-1, în retur.
În turul play-off-ului, Universitatea Craiova a învins-o pe Dinamo cu mari emoții, scor 1-0, după ce a evoluat timp de o repriză în inferioritate numerică, după eliminarea lui Nicușor Bancu.
Cele două rivale s-au întâlnit și în semifinalele Cupei României. Universitatea Craiova s-a impus dramatic, la loviturile de departajare, scorul după cele 120 de minute de joc fiind de 1-1. Oltenii au egalat în minutul 118, prin Adrian Rus, în timp ce pentru Dinamo a deschis scorul Kennedy Boateng.
Dinamo luptă pe acest final de sezon pentru calificarea în cupele europene. Cu o victorie cu Universitatea Craiova, „câinii” ar urma să treacă pe locul trei, la egalitate cu CFR Cluj.
La ora de start a partidei, se anunță „infern” pe stadionul „Ion Oblemenco”. Toate biletele au fost vândute, interesul fiind unul uriaș ținând cont că oltenii mai pot face un pas către titlu, cu o victorie.
Echipele probabile:
- Universitatea Craiova (3-4-3): L. Popescu – Romanchuk, A. Rus, Screciu – Mora, Cicâldău, Mekvabishvili, Bancu – D. Matei, Al Hamlawi, Teles
Rezerve: Joao Pedro, Glodean, Fl. Ștefan, Stevanovic, Badelj, Mogoș, Al. Crețu, Băsceanu, Baiaram, M. Rădulescu, Nsimba
Antrenor: Filipe Coelho
- Dinamo (3-5-2): Epassy – Boateng, Duțu, Stoinov – Sivis, Soro, Gnahore, Milanov, Opruț – Pușcaș, Armstrong
Rezerve: Roșca – Musi, Cîrjan, Bordușanu, Cr. Mihai, Tarbă, Caragea, Toader, Țicu, Al. Pop
Absenți: Mărginean, Karamoko, Ikoko, Mazilu (accidentați)
Antrenor: Zeljko Kopic
