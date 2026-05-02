“Mai bine nu-l am în fața mea”. Dani Coman, dezlănțuit la adresa propriului jucător: “Să nu te ducă capul…”

Dani Coman a avut un discurs extrem de dur la adresa lui Florin Borța după penalty-ul comis care a decis soarta partidei “U” Cluj – FC Argeș 1-0. Președintele clubului din Pitești nu înțelege cum fundașul stânga a putut să îl faulteze pe Chipciu și a oferit și o declarație amenințătoare, spunând pe fond nervos că este mai bine că nu îl are pe jucător în fața ochilor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“U” Cluj a obținut o victorie crucială în lupta pentru titlu cu Universitatea Craiova, după ce s-a impus cu 1-0 în fața lui FC Argeș. Meciul părea că se va îndrepta spre un rezultat de egalitate, însă Borța l-a faultat pe Chipciu în careu și i-a oferit lui Nistor șansa să aducă victoria de la punctul cu var.

Dani Coman, dezlănțuit. Andrei Borța, facut praf de președintele lui FC Argeș

După meci, Borța a fost luat în colimator de propriul său președinte, Dani Coman, care a avut o intervenție plină de nervi și frustrare la TV. Fostul portar a rămas stupefiat de decizia luată de fundașul lui Bogdan Andone, după care a vorbit despre cum echipa sa a pierdut constant puncte în acest play-off la capătul unor partide în care rezultatul final putea fi altul.

“Părerea mea este că e inexplicabilă, nu există explicație la gestul pe care l-a făcut. Nu se poate așa ceva. În minutul 90, să îi dai peste picioare, să nu te ducă capul că trebuie să blochezi centrarea, să nu ataci decisiv acolo.

Nici nu contează acțiunea pe care a făcut-o Chipciu. Contează gestul pe care l-a făcut Borța. Nu se poate să nu te ducă capul că trebuie să blochezi centrarea tu. Este un jucător cu experiență care a jucat bine pe tot parcursul jocului. Întreaga echipă, atât cât am putut noi și cât putem noi, am făcut un meci bun. Această greșeală umbrește tot efortul pe care l-au făcut jucătorii.