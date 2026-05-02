Home | Fotbal | Liga 1 | “Mai bine nu-l am în fața mea”. Dani Coman, dezlănțuit la adresa propriului jucător: “Să nu te ducă capul…”

“Mai bine nu-l am în fața mea”. Dani Coman, dezlănțuit la adresa propriului jucător: “Să nu te ducă capul…”

Andrei Nicolae Publicat: 2 mai 2026, 23:14

Comentarii
Mai bine nu-l am în fața mea. Dani Coman, dezlănțuit la adresa propriului jucător: Să nu te ducă capul…

Dani Coman / AntenaSport

Dani Coman a avut un discurs extrem de dur la adresa lui Florin Borța după penalty-ul comis care a decis soarta partidei “U” Cluj – FC Argeș 1-0. Președintele clubului din Pitești nu înțelege cum fundașul stânga a putut să îl faulteze pe Chipciu și a oferit și o declarație amenințătoare, spunând pe fond nervos că este mai bine că nu îl are pe jucător în fața ochilor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“U” Cluj a obținut o victorie crucială în lupta pentru titlu cu Universitatea Craiova, după ce s-a impus cu 1-0 în fața lui FC Argeș. Meciul părea că se va îndrepta spre un rezultat de egalitate, însă Borța l-a faultat pe Chipciu în careu și i-a oferit lui Nistor șansa să aducă victoria de la punctul cu var.

Dani Coman, dezlănțuit. Andrei Borța, facut praf de președintele lui FC Argeș

După meci, Borța a fost luat în colimator de propriul său președinte, Dani Coman, care a avut o intervenție plină de nervi și frustrare la TV. Fostul portar a rămas stupefiat de decizia luată de fundașul lui Bogdan Andone, după care a vorbit despre cum echipa sa a pierdut constant puncte în acest play-off la capătul unor partide în care rezultatul final putea fi altul.

Părerea mea este că e inexplicabilă, nu există explicație la gestul pe care l-a făcut. Nu se poate așa ceva. În minutul 90, să îi dai peste picioare, să nu te ducă capul că trebuie să blochezi centrarea, să nu ataci decisiv acolo.

Nici nu contează acțiunea pe care a făcut-o Chipciu. Contează gestul pe care l-a făcut Borța. Nu se poate să nu te ducă capul că trebuie să blochezi centrarea tu. Este un jucător cu experiență care a jucat bine pe tot parcursul jocului. Întreaga echipă, atât cât am putut noi și cât putem noi, am făcut un meci bun. Această greșeală umbrește tot efortul pe care l-au făcut jucătorii.

Reclamă
Reclamă

(n.r. Ce ai vrea să îi spui lui Borța dacă l-ai avea în fața ta?) Mai bine să nu-l am. Nu se poate să faci asemenea greșeală. Sunt afectat pentru că în acest play-off am demonstrat că ne putem lupta cu orice echipă din campionat.

Cu CFR Cluj am luat gol în ultimele secunde, cu Dinamo am avut posibilitatea să câștigăm, cu U Cluj acasă am luat bătaie la fel la greșeala aceea. Acum la fel, e greu să poți să le duci pe toate. Cu ce au fost mai buni cei de la U Cluj în seara asta“, a spus Coman, potrivit digisport.ro.

Românii cumpără mai atent și mai ieftin: "Vânez peste tot". Magazinele de tip discount, tot mai căutateRomânii cumpără mai atent și mai ieftin: "Vânez peste tot". Magazinele de tip discount, tot mai căutate
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se califică Andrei Rațiu în finala Conference League cu Rayo Vallecano?
Loading ... Loading ...
Citește și:
A traversat 11 țări ca să ajungă la "polul frigului". Povestea exploratorului român care a înfruntat Siberia
Observator
A traversat 11 țări ca să ajungă la "polul frigului". Povestea exploratorului român care a înfruntat Siberia
”E o greșeală capitală! Nu poți să faci așa ceva în mijlocul Bucureștiului!” De ce s-a înfuriat Ion Țiriac
Fanatik.ro
”E o greșeală capitală! Nu poți să faci așa ceva în mijlocul Bucureștiului!” De ce s-a înfuriat Ion Țiriac
23:04

Alexandru Chicpiu, reacţia serii după ce U Cluj a învins-o dramatic pe FC Argeş: “Am 80 de ani, dar mi-au tremurat picioarele”
22:57

Bogdan Andone, dărâmat la interviu după ce Argeș a pierdut în min. 90+2 cu “U” Cluj: “Greu de găsit explicații”
22:30

VIDEOFC Porto – Alverca 0-0. “Dragonii” au nevoie de cel puțin un egal pentru titlul 31 din Liga Portugal
22:30

LIVE VIDEOCalificările Marelui Premiu de la Miami sunt ACUM, pe Antena 3 CNN şi AntenaPLAY. Norris a câştigat sprintul
22:14

Diego Simeone a atins o bornă fabuloasă şi l-a egalat pe Mircea Lucescu: “Să continuăm așa cât îmi va permite puterea”
22:01

Continuă problemele la Dinamo. Un jucător U21 e OUT pentru derby-ul cu Univ. Craiova: “Are o hernie”
Vezi toate știrile
1 Cristiano Bergodi: “Nu vreau să ia eventul Cristi Chivu” 2 Gigi Becali a criticat doi jucători de la FCSB, după eșecul cu Csikszereda: „De asta nu a mers jocul” 3 CCA a desemnat arbitrul la Universitatea Craiova – Dinamo. Decizie controversată luată de Kyros Vassaras 4 Tensiuni la CFR Cluj: s-a decis şi pleacă de la echipă înainte de finalul sezonului. Poate semna cu o rivală din Liga 1 5 Gigi Becali, reacţie categorică după ce Mihai Stoica a găsit antrenor pentru FCSB: “Nu-l iei de pe stradă” 6 FotoFlorin Prunea, făcut praf de soţie pentru că s-a afişat cu amanta: “Să îi fie ruşine, a jucat murdar”! Cum arată femeia
Citește și
Cele mai citite
Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”
„Nu a făcut ca alții, e inteligent!” Cuvinte de aur de la Mourinho pentru Chivu! Ce mesaj i-a transmis: „Voi fi acolo!”„Nu a făcut ca alții, e inteligent!” Cuvinte de aur de la Mourinho pentru Chivu! Ce mesaj i-a transmis: „Voi fi acolo!”
Anunţul UEFA după ce s-a cerut retrogradarea clubului InterAnunţul UEFA după ce s-a cerut retrogradarea clubului Inter
Nebunie totală în Anglia! Au promovat în minutul 90+13, după ce fanii adverşi au sărbătorit pe teren cu 8 minute mai devremeNebunie totală în Anglia! Au promovat în minutul 90+13, după ce fanii adverşi au sărbătorit pe teren cu 8 minute mai devreme