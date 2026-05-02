Ilie Dumitrescu, variantă “bombă” pentru banca FCSB-ului! Mesaj direct pentru Gigi Becali: “Ar fi o lovitură”

Bogdan Stănescu Publicat: 2 mai 2026, 13:04

Ilie Dumitrescu, în timpul unui interviu / AntenaSport

Gigi Becali (67 de ani) a dezvăluit că preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, Mihai Stoica (60 de ani), a plecat în Franţa. Ilie Dumitrescu s-a gândit imediat la antrenorul Adrian Ursea (58 de ani), care e liber de contract din martie după despărţirea de Yverdon Sport, echipă din liga a 2-a elveţiană.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Adrian Ursea a fost în trecut antrenorul formaţiei franceze Nice. A mai antrenat-o pe Etoile Carouge, formaţie, la fel ca Yverdon, din liga a 2-a elveţiană.

“MM e în Franța acum, vede niște meciuri, niște jucători, nu știu ce. Am vorbit la telefon și mi-a zis că dacă nu vine Charalambous, eu propun să-l punem pe ăsta, un român”, a dezvăluit Gigi Becali pentru digisport.ro.

“E Ursea? Ar fi o lovitură dacă l-ai lua pe Ursea. Ursea este un antrenor foarte bun. Ursea a fost antrenor la Nice și a fost secundul lui Favre. A antrenat și în Elveția, dar a antrenat și la Nice. A zis român, Franța, am făcut și eu o legătură”, a intervenit Ilie Dumitrescu.

“Eu nu știu, nu vorbesc. Poate s-a dus și să vorbească, nu știu eu. MM e în Franța. Dacă vine și corespunde cerințelor FCSB-ului… Eu n-am spus, să nu-mi puneți mie vorbe în gură. Eu nu știu. Eu nu știu ce a căutat el în Franța. El e în Franța, nu l-am întrebat de ce s-a dus”, a subliniat Gigi Becali.

Reclamă
Reclamă

Becali a subliniat că varianta principală rămâne Elias Charalambous (45 de ani), antrenorul cipriot care a cucerit două titluri cu FCSB în ultimele două sezoane. Charalambous a demisionat de la FCSB după ratarea play-off-ului. Odată cu el a demisionat şi Mihai Pintilii (41 de ani), care a colaborat cu Charalambous la FCSB. Pintilii se afla în staff-ul roş-albaştrilor şi înainte de venirea cipriotului.

Reclamă
