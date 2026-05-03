Starul lui Chelsea ar putea rata convocarea la Campionatul Mondial. Rivalul din Premier League cu care se luptă pentru convocare

Starul lui Chelsea, Cole Palmer (23 de ani) ar putea rata participarea la Campionatul Mondial 2026.

Cole Palmer se luptă pentru un loc în lotul Angliei, condus de Thomas Tuchel, cu rivalul din Premier League. Morgan Gibbs-White. Atacantul de 26 de ani are un sezon excelent la Nottingham Forest.

Cei de la goal.com au analizat situația lui Cole Palmer și au subliniat că atacantul lui Chelsea nu e sigur de participarea la Mondialul de peste Ocean. Acesta se luptă cu Morgan Gibbs-White pentru tricoul cu numărul 10 din naționala Angliei, înaintea turneului final.

Cole Palmer nu a impresionat în acest sezon, la Chelsea, având zece goluri marcate în cele 29 de meciuri disputate. Forma sa este una modestă, fiind fără gol marcat de două luni. Ultima dată, atacantul englez a reușit să puncteze pe 4 martie, într-un meci cu Aston Villa.

De cealaltă parte, Morgan Gibbs-White traversează o perioadă de vis la Nottingham Forest, echipă alături de care e aproape să se califice în finala Europa League. Atacantul englez a reușit să marcheze nu mai puțin de cinci goluri, în ultimele patru meciuri disputate, în toate competițiile, oferind și o pasă decisivă.