Starul lui Chelsea ar putea rata convocarea la Campionatul Mondial. Rivalul din Premier League cu care se luptă pentru convocare

Viviana Moraru Publicat: 3 mai 2026, 12:39

Cole Palmer, în timpul unui meci la naționala Angliei/ Profimedia

Starul lui Chelsea, Cole Palmer (23 de ani) ar putea rata participarea la Campionatul Mondial 2026. Turneul final se va vedea exclusiv în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie.

Cole Palmer se luptă pentru un loc în lotul Angliei, condus de Thomas Tuchel, cu rivalul din Premier League. Morgan Gibbs-White. Atacantul de 26 de ani are un sezon excelent la Nottingham Forest.

Cole Palmer ar putea rata participarea la Campionatul Mondial. Morgan Gibbs-White l-ar putea înlocui

Cei de la goal.com au analizat situația lui Cole Palmer și au subliniat că atacantul lui Chelsea nu e sigur de participarea la Mondialul de peste Ocean. Acesta se luptă cu Morgan Gibbs-White pentru tricoul cu numărul 10 din naționala Angliei, înaintea turneului final.

Cole Palmer nu a impresionat în acest sezon, la Chelsea, având zece goluri marcate în cele 29 de meciuri disputate. Forma sa este una modestă, fiind fără gol marcat de două luni. Ultima dată, atacantul englez a reușit să puncteze pe 4 martie, într-un meci cu Aston Villa.

De cealaltă parte, Morgan Gibbs-White traversează o perioadă de vis la Nottingham Forest, echipă alături de care e aproape să se califice în finala Europa League. Atacantul englez a reușit să marcheze nu mai puțin de cinci goluri, în ultimele patru meciuri disputate, în toate competițiile, oferind și o pasă decisivă.

Gibbs-White e considerat un outsider în cursa pentru asigurarea unui loc în zborul Angliei spre America din această vară, însă reușitele lui devin imposibil de ignorat. Palmer va fi unul dintre cei pe care îi va face să transpire abundent pe măsură ce se apropie timpul când Tuchel va anunța lotul”, au notat englezii citați anterior.

„Bătălia” dintre Cole Palmer și Morgan Gibbs-White, privind participarea la Campionatul Mondial 2026, s-ar putea decide în această etapă de Premier League. Chelsea va primi vizita celor de la Nottingham, în runda a 35-a, cei de la Forest fiind însă și cu gândul la returul semifinalei de Europa League cu Aston Villa. Partida se va disputa joi, la trei zile după confruntarea de pe Stamford Bridge, Nottingham reușind să câștige partida tur cu 1-0.

