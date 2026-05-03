Hakan Calhanoglu se pregătește de petrecerea de titlu cu Inter și Cristi Chivu. Ce a postat în ziua meciului cu Parma

Viviana Moraru Publicat: 3 mai 2026, 14:10

Hakan Calhanoglu și Cristi Chivu/ Profimedia

Hakan Calhanoglu (32 de ani) se pregătește de petrecerea de titlu cu Inter. Starul echipei lui Cristi Chivu e gata să devină din nou campion alături de nerazzurri.

Inter are nevoie să nu piardă partida cu Parma pentru a-și asigura matematic titlul în Serie A. Partida se va disputa azi, de la 21:45, și va fi în format live score, pe as.ro.

Hakan Calhanoglu a mai cucerit un titlu cu Inter, în sezonul 2023-2024. În ziua meciului cu Parma, internaționalul turc a postat o imagine în care se poate observa trofeul din Serie A cum este cusut pe un tricou, alături de un altul care deja este finalizat.

Imaginea postată de Hakan Calhanoglu, înainte ca Inter să cucerească titlul/ Instagram

După ce Napoli a remizat cu Como, scor 0-0, Inter are și varianta egalului în partida cu Parma, pentru a se încununa campioană în Serie A. Cu trei etape rămase de disputat până la finalul sezonului, echipa lui Cristi Chivu va avea un avans de 10 puncte față de echipa lui Antonio Conte, în cazul unei remize cu „cruciații”.

Hakan Calhanoglu este așteptat să revină pe teren la Inter, după ce în etapa trecută, cu Torino, a fost lăsat pe banca de rezerve de Cristi Chivu. Internaționalul turc a fost odihnit după ce a fost „eroul” nerazzurrilor în semifinala cu Como, din Cupa Italiei, câștigată cu 3-2.

Hakan Calhanoglu a „renăscut” sub comanda lui Cristi Chivu la Inter. În cele 30 de meciuri bifate în toate competițiile, în acest sezon, turcul a reușit să marcheze 12 goluri și să ofere șapte pase decisive.

 

