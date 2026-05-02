S-a stabilit a doua echipă promovată în Premier League. O fostă câștigătoare de Cupa UEFA revine după un an

Andrei Nicolae Publicat: 2 mai 2026, 17:16

Sărbătoare pe terenul lui Ipswich Town după promovarea în Premier League / Profimedia

Championship, eșalonul secund din Anglia, și-a consumat sâmbătă după-amiaza ultima etapă din acest sezon, în urma căreia a fost stabilită cea de-a doua echipă care promovează în Premier League. După ce Coventry și-a asigurat “biletul” pentru primul eșalon recent, Ipswich Town a obținut poziția secundă din ierarhie și implicit accederea în competiția din vârful piramidei fotbalului din Albion.

Ziua de sâmbătă a fost marcată de 12 etape disputate la aceeași oră în Championship, în urma căreia s-au stabilit echipele se vor lupta la barajul pentru promovarea în Premier League, dar și formația care a obținut “biletul” direct către cea mai tare competiție de fotbal din Europa.

Ipswich Town revine în Premier League

Ipswich Town, formația care anul trecut a retrogradat din primul eșalon după ce a terminat pe poziția 19, revine după doar un sezon petrecut în Championship. Sub “bagheta” aceluiași Kieran McKenna, cel care a promovat cu formația de pe Portman Road în Premier League și în 2024, cei porecliți “tractoriștii” au reușit să urce pentru a șasea oară pe cea mai înaltă treaptă a fotbalului din Albion.

Aflată în lupta pentru promovarea directă cu Milwall, Ipsiwch Town avea nevoie de victorie în duelul cu QPR pentru a fi sigură de locul secund. “Tractoriștii” au câștigat cu 3-0 și au promovat direct, anulând succesul celor de la Milwall cu Oxford United.

Ipswich are o istorie interesantă în fotbalul englez, având un titlu câștigat în 1962 chiar în primul sezon disputat în primul eșalon, imediat după promovare. În plus, “tractoriștii” au triumfat și pe plan european în 1981, când au învins-o pe AZ Alkmaar într-o finală de Cupă UEFA disputată în dublă manșă sub comanda celebrului Sir Bobby Robson.

Cum arată barajul pentru promovarea în Premier League

Ultima etapă din Championship a stabilit și configurația tabloului play-off-ului de promovare. Milwall o va întâlni pe Hull City în dublă manșă, în timp ce Southampton dă peste Middlesbrough.

Învingătoarele acestor semifinale se vor înfrunta apoi în marea finală programată pe 23 mai, pe stadionul Wembley, a cărei câştigătoare va promova în Premier League.

Cele trei cluburi retrogradate în liga a treia engleză sunt Oxford United, Leicester City şi Sheffield Wednesday.

