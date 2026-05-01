“Nici măcar un cent”. Văduva victimei lui Mario Iorgulescu a dat cărţile pe faţă după ce a ajuns la o avere de un milion de euro

Văduva victimei lui Mario Iorgulescu a oferit declaraţii acide despre suma de bani primită în urma decesului soţului său. Melek Minca a dezvăluit că din partea fiului preşedintelui LPF, nu a primit “nici măcar un cent”.

Melek Minca, care a ajuns virală pe TikTok cu restaurantul pe care îl deţine, a primit despăgubiri de 300.000 de euro. Suma nu a venit din partea familiei lui Mario Iorgulescu, ci din partea asiguratorilor, în urma decesului soţului ei, Dani Vicol.

Melek Minca a investit, ulterior, această sumă primită şi a ajuns să aibă acum o avere uriaşă, de peste un milion de euro. Într-un videoclip postat pe contul său de TikTok, aceasta i-a dat o replică dură lui Mario Iorgulescu, care în urmă cu ceva timp a ieşit public şi a oferit declaraţii despre accidentul mortal produs în urmă cu aproape şapte ani.

“Am ajuns să fiu criticată şi judecată, în 2026, de criminalul soţului că mă laud că fac platouri bune şi că muncescu, că par fericită şi nu sufăr. Nu sunt fericită, sunt prea puternică şi am fost nevoită să muncesc pentru copiii mei. Sunt aproape şapte ani de zile, nu ai cum să stai într-o depresie cum eram atunci, în primii ani. Am fost nevoită să mă ridic din ţărână, Dumnezeu m-a ridicat şi mi-a arătat că pot să muncesc, că pot să merg mai departe că nu am de ales. Şi totuşi, am ajuns să fiu criticată de criminalul soţului meu că am avut doi iubiţi. Ce legătură are viaţa mea personală cu greşeala ta? Nu am omorât pe nimeni, nu m-am urcat beată la volan.

Nu ai plătit cu o zi de puşcărie pentru greşeala pe care ai făcut-o. Nici mie nu mi-ai plătit financiar nici măcar un cent, eu am fost despăgubită de asigurare. Ieşi public şi mă judeci pe mine că sunt fericită, că mă laud pe TikTok. Nu mă laud, îmi fac reclamă, să vină lumea să mănânce, să trăiesc, să-mi cresc copiii. Eu tot ies şi cer dreptate în ceea ce priveşte greşeala ta, că ai omorât un om. Orice om pe lumea asta, când omoară un om, eu consider că e o faptă ce trebuie pedepsită cu puşcărie”, a declarat Melek Minca, pe TikTok.