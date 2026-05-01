“Nici măcar un cent”. Văduva victimei lui Mario Iorgulescu a dat cărţile pe faţă după ce a ajuns la o avere de un milion de euro

Văduva victimei lui Mario Iorgulescu a oferit declaraţii acide despre suma de bani primită în urma decesului soţului său. Melek Minca a dezvăluit că din partea fiului preşedintelui LPF, nu a primit “nici măcar un cent”.
Melek Minca, care a ajuns virală pe TikTok cu restaurantul pe care îl deţine, a primit despăgubiri de 300.000 de euro. Suma nu a venit din partea familiei lui Mario Iorgulescu, ci din partea asiguratorilor, în urma decesului soţului ei, Dani Vicol.
Văduva victimei lui Mario Iorgulescu a dat cărţile pe faţă după ce a ajuns la o avere de un milion de euro
Melek Minca a investit, ulterior, această sumă primită şi a ajuns să aibă acum o avere uriaşă, de peste un milion de euro. Într-un videoclip postat pe contul său de TikTok, aceasta i-a dat o replică dură lui Mario Iorgulescu, care în urmă cu ceva timp a ieşit public şi a oferit declaraţii despre accidentul mortal produs în urmă cu aproape şapte ani.
“Am ajuns să fiu criticată şi judecată, în 2026, de criminalul soţului că mă laud că fac platouri bune şi că muncescu, că par fericită şi nu sufăr. Nu sunt fericită, sunt prea puternică şi am fost nevoită să muncesc pentru copiii mei. Sunt aproape şapte ani de zile, nu ai cum să stai într-o depresie cum eram atunci, în primii ani. Am fost nevoită să mă ridic din ţărână, Dumnezeu m-a ridicat şi mi-a arătat că pot să muncesc, că pot să merg mai departe că nu am de ales. Şi totuşi, am ajuns să fiu criticată de criminalul soţului meu că am avut doi iubiţi. Ce legătură are viaţa mea personală cu greşeala ta? Nu am omorât pe nimeni, nu m-am urcat beată la volan.
Nu ai plătit cu o zi de puşcărie pentru greşeala pe care ai făcut-o. Nici mie nu mi-ai plătit financiar nici măcar un cent, eu am fost despăgubită de asigurare. Ieşi public şi mă judeci pe mine că sunt fericită, că mă laud pe TikTok. Nu mă laud, îmi fac reclamă, să vină lumea să mănânce, să trăiesc, să-mi cresc copiii. Eu tot ies şi cer dreptate în ceea ce priveşte greşeala ta, că ai omorât un om. Orice om pe lumea asta, când omoară un om, eu consider că e o faptă ce trebuie pedepsită cu puşcărie”, a declarat Melek Minca, pe TikTok.
În septembrie 2019, Mario Iorgulescu s-a urcat sub influența alcoolului și a drogurilor la volanul unei mașini de lux și a produs un accident groaznic, în urma căruia Dani Vicol și-a pierdut viața.
Ce a spus Melek Minca despre averea pe care o are
Văduva a primit despăgubiri de 300.000 de euro şi a fost criticată că a acceptat suma. Femeia n-a ţinut cont de asta şi susţine că, la 6 ani şi jumătate distanţă, averea ei a trecut de un milion de euro, majoritatea investiţiilor fiind în imobiliare.
“Oricine, dacă ar fi fost în locul meu și i s-ar fi întâmplat ce s-a întâmplat, după un an de zile, un an și jumătate, nici nu mai știu… asigurările mi-au oferit banii ăștia, da? Oricine i-ar fi luat. Cu toate că, cine știe, cunoaște. Că am fost convinsă de tata, de socrul meu.
De ce? Mi-era frică să nu mă scoată din dosar. Asta îmi era mie frică atunci. M-au convins, au spus că nu are nicio legătură, că oricum banii ăștia sunt de la stat, trebuie luați pentru copii. Bun, așa am făcut, i-am luat.
Ce am făcut eu cu banii ăștia? Am deschis o afacere, am cumpărat case, am cumpărat terenuri, am mai deschis încă o afacere. Și ce crezi? Toate chestiile astea, din banii ăia, că sunt 300.000 de euro. Din 300.000 de euro, pe foaie, dacă mă puneți să vă calculez, eu am depășit milionul de euro.
M-am gândit la copiii mei, am trudit, m-am gândit la mine să fac ceva benefic, să nu-mi bat joc de nimeni. Dacă voi ați fi în locul meu, ce ați face? Vreau să văd și o părere. Puneți-vă 3 secunde în locul meu, să vedem voi ce ați face în situația asta. Țineți cont că din 350.000 de euro eu am depășit un milion de euro. Am depășit de mult. Dacă ai idee, vă dau așa, spuneți-mi și voi, voi nu i-ați fi luat? Refuzați?”, a comentat recent Melek pe TikTok, citată de cancan.ro.
- Ce nu mănâncă niciodată Ion Ţiriac pentru a se menţine într-o formă fizică de invidiat la aproape 87 de ani
- Ce se mai ştie de Raluca Zenga. Cum arată după ce s-a despărţit de italian, nici nu o mai recunoşti
- (P) 10 moduri în care va evolua piața de imobiliare din București
- (P) 5 Chestii pe care le faci pe telefon în timp ce te uiți la fotbal la TV
- Ce cadou şi-a putut face miliardarul Ion Ţiriac de ziua lui: “Am avut un leu”