„Maximum 40% din merit”. Ionuț Chirilă, categoric înainte ca Chivu să câștige titlul cu Inter: „Mi-a spus mie Mircea Lucescu…”

Viviana Moraru Publicat: 3 mai 2026, 12:14

Cristi Chivu, în timpul unui meci al lui Inter cu Torino/ Profimedia

Ionuț Chirilă a oferit o reacție categorică, înainte ca Cristi Chivu să câștige titlul cu Inter. Antrenorul român are nevoie ca echipa sa să nu piardă partida cu Parma din această etapă, pentru a se încununa campion.

În ciuda sezonului de vis avut de Cristi Chivu la Inter, Ionuț Chirilă a declarat că meritul antrenorul român, în succesul echipei sale, este de maxim 40%.

Ionuț Chirilă a dezvăluit și ce i-a spus, cândva, Mircea Lucescu. Fostul selecționer i-a transmis că cel mai mare merit, în fotbalul italian, îl au antrenorii din ligile inferioare.

Fostul antrenor din Liga 1 a mai transmis că munca lui Cristi Chivu „se vede la un nivel mic”, amintind de faptul că Inter a disputat două finale de Champions League, în ultimele sezoane.

Mi-a spus Mircea Lucescu un lucru foarte important. În Serie C, în Italia, 80% e rolul antrenorului. În Serie B este 60%. La AC Milan, la Roma sau Inter este doar 30, 40 %. Tot imperiul administrativ aduce rezultate. Și la titlul lui Chivu este aportul lui 30, 40% maximum. Are jucători de 500 de milioane de euro în teren.

Chivu a preluat o echipă care a jucat două finale de Champions League jucate în ultimii trei ani. Una pierdută cu City și una pierdută cu PSG. Are un lot de jucători bun. Munca unui antrenor se vede la un nivel mic. El nu a fost numit pentru că a fost un mare jucător de la Inter, ci pentru că a trecut prin tot parcursul, juniori, primavera. L-au văzut acolo și după i-au dat imperiul pe mână”, a declarat Ionuț Chirilă, conform digisport.ro.

Inter – Parma, partida în urma căreia nerazzurrii pot începe sărbătoarea de titlu, se va disputa azi, de la ora 21:45. Meciul va fi în format live text, pe as.ro.

