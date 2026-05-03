„Maximum 40% din merit”. Ionuț Chirilă, categoric înainte ca Chivu să câștige titlul cu Inter: „Mi-a spus mie Mircea Lucescu…”

Cristi Chivu, în timpul unui meci al lui Inter cu Torino/ Profimedia

Ionuț Chirilă a oferit o reacție categorică, înainte ca Cristi Chivu să câștige titlul cu Inter. Antrenorul român are nevoie ca echipa sa să nu piardă partida cu Parma din această etapă, pentru a se încununa campion.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În ciuda sezonului de vis avut de Cristi Chivu la Inter, Ionuț Chirilă a declarat că meritul antrenorul român, în succesul echipei sale, este de maxim 40%.

Ionuț Chirilă, categoric înainte ca Cristi Chivu să câștige titlul cu Inter

Ionuț Chirilă a dezvăluit și ce i-a spus, cândva, Mircea Lucescu. Fostul selecționer i-a transmis că cel mai mare merit, în fotbalul italian, îl au antrenorii din ligile inferioare.

Fostul antrenor din Liga 1 a mai transmis că munca lui Cristi Chivu „se vede la un nivel mic”, amintind de faptul că Inter a disputat două finale de Champions League, în ultimele sezoane.

„Mi-a spus Mircea Lucescu un lucru foarte important. În Serie C, în Italia, 80% e rolul antrenorului. În Serie B este 60%. La AC Milan, la Roma sau Inter este doar 30, 40 %. Tot imperiul administrativ aduce rezultate. Și la titlul lui Chivu este aportul lui 30, 40% maximum. Are jucători de 500 de milioane de euro în teren.