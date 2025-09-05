Un celebru milionar care a dat faliment, vânat de infractori români în închisoare: "Au venit în celula mea" - Antena Sport

Închide meniul
Un celebru milionar care a dat faliment, vânat de infractori români în închisoare: "Au venit în celula mea"

Un celebru milionar care a dat faliment, vânat de infractori români în închisoare: "Au venit în celula mea"
Un celebru milionar care a dat faliment, vânat de infractori români în închisoare: “Au venit în celula mea”

Publicat: 5 septembrie 2025, 18:54

Un celebru milionar care a dat faliment, vânat de infractori români în închisoare: “Au venit în celula mea”
Jurgen Klopp şi Boris Becker, la un eveniment / Profimedia Images

Boris Becker (57 de ani), fost lider mondial ATP şi deţinător a 6 titluri de Grand Slam, a povestit că a trăit un calvar în închisoare.

După ce a dat faliment, Becker a fost condamnat la 2 ani şi jumătate de închisoare pentru ascunderea unor active. A fost eliberat după 8 luni de detenţie. Şi-a ispăşit pedeapsa în închisori britanice din Wandsworth și Huntercombe. După eliberare, a fost deportat în Marea Britanie.

Boris Becker a fost la un pas să fie bătut în închisoare de infractori români!

Iubitor al jocului de poker, Becker fiind văzut în trecut şi la turnee, fostul mare tenismen a dezvăluit că a fost vânat în timp ce era la închisoare de către deţinuţi români. Aceştia doreau să îl bată fiindcă nu a achitat imediat o datorie de 500 de lire sterline acumulată la poker.

Am jucat cu niște criminali adevărați. Când nu am plătit imediat, au venit în celula mea să mă bată. Dacă un prieten din afară nu ar fi trimis banii, azi aș fi fost alt om”, a declarat Boris Becker pentru Suddeutsche Zeitung.

Închisoarea îți fierbe mintea. Totul e controlat de prizonieri. Am slăbit șapte kilograme în primele patru săptămâni. Mă culcam îmbrăcat cu două geci și două perechi de șosete, era frig și cina se servea la ora patru după-amiază”, a mai dezvăluit Boris Becker.

Experienţa închisorii l-a marcat profund. El a mărturisit că doar momentele în care vorbea la telefon cu soţia lui, Lilian de Carvalho Monteiro, l-au ajutat să facă faţă în detenţie. Lilian de Carvalho Monteiro e a treia soţie a lui Becker. Cei doi s-au căsătorit în septembrie 2024.

Era singura cale prin care puteam fi eu însumi. Niciodată nu o să pot scăpa de perioada aceea. Dorm doar cu ușa complet închisă, iar patul cel mai mare pare acum o saltea de celulă”, a mai declarat Boris Becker pentru sursa citată.

Boris Becker a adunat peste 25 de milioane de dolari din premiile obţinute în cariera de tenismen. Cu banii din sponsorizări, Becker ar fi acumulat o avere de peste 100 de milioane de euro, pe care a pierdut-o în întregime după mai multe investiţii greşite.

Boris Becker a scăpat de după gratii
