Zeljko Kopic, mulțumit după FCSB - Dinamo: "Puteam să câștigăm acest meci" - Antena Sport

Antrenorul lui Dinamo, Zeljko Kopic, a declarat sâmbătă după derby-ul cu FCSB că este mulţumit de evoluţia jucătorilor săi, deşi are sentimentul că ar fi putut câştiga această partidă.
“Sunt mulţumit de felul în care am reuşit să jucăm, de felul în care ne-am comportat pe parcursul celor 90 de minute. Dacă am fi avut nişte reacţii mai bune în anumite situaţii în ultimii 30 de metri cred că ne putem aştepta la mai multe.
Sunt satisfăcut cu acest punct, dar am sentimentul că puteam să câştigăm acest meci“, a declarat Kopic pentru digisport.ro, citat de agerpres.ro.
Analiza lui Kopic după FCSB – Dinamo
“Ştiam că pentru cei de la FCSB e un meci foarte important, că vor încerca să câştige, că vor face tot ce pot pentru asta. Jucătorii noştri ofensivi au jucat bine jocul defensiv, dar am ratat câteva ocazii bune.
În cele din urmă sunt mulţumit cu ceea ce s-a întâmplat. Am avut o anumită stabilitate în joc. Au trecut 19 etape, e normal să apară şi cartonaşele galbene şi să lipsească jucători, plus meciurile din cupă.
Acum avem nevoie de recuperare şi vom avea nevoie de mai multe zile la dispoziţie. Am încercat să fim mai ofensivi, ne-am creat câteva ocazii, dar nu foarte multe“, a adăugat tehnicianul croat.
FCSB şi Dinamo au terminat la egalitate, 0-0, în “eternul derby” al fotbalului românesc, sâmbătă seara, pe Arena Naţională din Capitală, în etapa a 19-a a Superligii. Un rezultat “alb” (0-0) între cele două echipe nu se mai înregistrare de zece ani, din 9 august 2015, când tot FCSB a fost gazdă.
