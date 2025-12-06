Gigi Becali "taie în carne vie" la FCSB. Doi jucători vor fi amendați după derby-ul cu Dinamo - Antena Sport

Gigi Becali a făcut un anunț extrem de important după derby-ul dintre FCSB și Dinamo, scor 0-0. Patronul roș-albaștrilor a transmis că Darius Olaru și Denis Alibec vor fi amendați cu sume imense.
Darius Olaru va fi sancționat cu 10.000 de euro după ce a văzut cartonașul galben pentru proteste în minutul 58 din derby. În trecut, Becali a declarat că fiecare jucător care va primi cartonașe în acest mod vor fi amendați, iar acum confirmă acest aspect. Decizia inițială luată de patronul de la FCSB a venit după ce Daniel Bîrligea a fost eliminat în meciul roș-albaștrilor cu Hermannstadt, ambele “galbene” primite venind în urma protestelor.
Darius Olaru și Denis Alibec nu scapă de furia lui Becali
Gigi Becali a făcut anunțul legat de amenda lui Olaru la primasport.ro, unde a vorbit și despre o altă sancțiune pe care o va da, una îndreptată către Denis Alibec. Latifundiarul din Pipera a luat această decizie după ce atacantul s-a operat fără să transmită acest lucru nimănui din cadrul clubului.
Amenda pe care o va primi Alibec este dublă față de cea a lui Olaru, și anume 20.000 de euro. Deciziile luate de Becali sunt în mod clar unele drastice, ținând cont că amenzile respective constituie o parte importantă din salariile lunare pe care le încasează ambii fotbaliști.
Darius Olaru chiar a avut ocazia să vorbească despre o posibilă amendă din partea clubului după meci și a tratat pe un ton jovial cele întâmplate.
